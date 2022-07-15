過去5年 寧夏固定資產投資破兆

根據寧夏回族自治區人民政府新聞辦公室舉行的「以先行區建設為牽引推動高質量發展實現新突破」記者會上消息，過去五年，寧夏有效投資持續擴大，全社會固定資產投資總量突破兆元（人民幣，下同）大關，對經濟增長的貢獻率超過50%。

中新社報導，據悉，過去五年，寧夏投資結構不斷優化，工業技術改造投資年均增長15.6%，高耗能行業投資占比累計下降12個百分點；民間投資年均增長12%，占比達到57.4%；重大項目支撐有力，400萬噸煤製油、寧浙特高壓輸電等重大項目達產投運，中環光伏（太陽能）50GW單晶矽、潤陽光伏材料等項目加快建設，重大項目投資占比超過80%；累計爭取大陸中央預算內資金約260億元，支持城市更新、產業轉型、社會民生等領域2000多個項目建設，為寧夏發展注入源頭活水。

寧夏消費規模穩步擴大，消費對經濟發展的基礎性作用不斷增強，2021年社會消費品零售總額達到1335億元，較2017年增加80億元；消費結構持續升級，居民消費從注重商品消費為主，向商品和服務消費並重轉變，居民人均服務性消費支出，占生活消費支出比重超過40%，比2017年增加20個百分點；新型消費蓬勃發展，寧夏網上零售額持續擴容，2021年網上零售額占社會消費品零售總額的比重為22.6%，比2017年提高19個百分點。

此外，寧夏流通體系不斷健全，寧夏交通物流園、石嘴山保稅物流中心等物流園區相繼建成，物流樞紐網路不斷健全，物流總額突破7000億元，已成為推動消費升級的重要支撐。