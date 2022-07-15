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數位人民幣試點 拓展到15省市

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策司司長鄒瀾13日介紹，數位人民幣試點從原來的「10+1」試點地區，拓展到15個省市的23個地區，深圳、蘇州、雄安新區、成都4個地方取消了白名單限制，並吸收興業銀行作為新的指定運營機構。

新華社報導，「圓滿完成北京冬奧會的場景試點，使數位人民幣作為科技名片在北京冬奧會、冬殘奧會上完成了精彩亮相。」鄒瀾在當日舉行的國新辦記者會上表示，今年上半年，在試點地區大力支持下，人民銀行會同各參研機構，紮實穩妥推進數位人民幣試點測試，穩步擴大試點測試範圍，持續創新特色應用場景，延伸數位人民幣服務觸角。圍繞穩經濟大盤這個大局，數位人民幣通過智能合約等特色功能，在保民生、促消費、擴內需、穩增長中積極發揮作用。

據介紹，截至5月31日，15個省市的試點地區通過數位人民幣累計交易筆數約2.64億筆，金額約830億元人民幣，支持數位人民幣支付的商戶門店數量達456.7萬個。

鄒瀾表示，下一步，人民銀行將穩妥有序繼續擴大試點範圍，加強場景建設和應用創新，開展重大問題的研究，繼續深化國際的交流合作。

數位人民幣 北京冬奧 中國人民銀行

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