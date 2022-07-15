北京多管齊下 激發市場消費力

「孩子馬上放暑假了，我打算帶她去京郊避暑，來場親子遊，恰好搶到幾張住宿消費券。」北京市民王女士說。

新華社報導，北京市文化和旅遊局7月10日開始透過「去哪兒旅行」App和小程式向消費者發放總額不超過人民幣3000萬元的京郊住宿消費券，預計分3期發放，當月領取當月有效。京郊近萬家酒店和鄉村民宿可以打5折，最高可減約人民幣1000元。

據去哪兒網數據，京郊住宿消費券上線後的第一個小時，該平台App京郊酒店搜索量環比增長約21倍。在消費券的帶動下，密雲古北水鎮、昌平十三陵景區、北京環球度假區、懷柔雁棲湖、平谷金海湖等地酒店搜索量增長迅猛。

北京第二外國語學院教授谷慧敏說，京郊住宿消費券的發放將借助暑期市場，使更多家庭的親子旅遊度假需求得以釋放，進一步激發消費活力，促進旅遊市場復甦。

北京市政府6月初印發《北京市統籌疫情防控和穩定經濟增長的實施方案》，提出6方面45條舉措。實施方案提出，將加快恢復大宗消費和新型消費，更大力度挖掘消費潛力。

北京市8部門近日聯合印發《關於助企紓困促進消費加快恢復的具體措施》，進一步推出27條舉措，涵蓋助力消費領域企業恢復發展、穩定增加汽車消費、壯大數位消費、擴大服務消費、提升家裝家居消費、加快消費提質升級及保障措施共7個方面內容。

北京市發展和改革委員會副主任戴穎說，發布的相關措施結合北京實際，實施一批精準高效、操作性強、務實管用的舉措，助企紓困、恢復發展，更好滿足群眾消費需求。

根據政策，北京將穩定增加汽車消費，壯大數位消費，新納入一批電子類商品型號進入綠色節能消費券適用範圍，並將發布實施全市商圈改造提升行動計畫，推動前門大柵欄、亦莊等商圈改造升級，支持商圈數位化提升。7月起，北京還將通過線上線下等多種方式，發放人民幣1億元餐飲消費券，推動餐飲市場有序復甦。

目前，政策措施的效力逐步顯現。在北京亦莊的一家新能源汽車4S店，選車訂車的消費者逐漸增多。一名銷售顧問告訴記者：「一方面北京今年的新能源指標已經釋放，另一方面北京發布以舊換新等政策，讓新能源汽車關注度持續提升。」

作為北京的重要商圈之一，華熙LIVE·五棵松商業區近期客流量和營業額達到去年同期的水平。華熙LIVE·五棵松商業推廣部總經理康俊超介紹，為更好地促進夜間經濟，新增設互動售賣活動、快閃舞蹈表演等。「這些措施讓商圈的夜晚更加熱鬧，滿足不同年齡段消費群體的需求。」

北京市文化和旅遊局將舉辦系列文旅促消費活動，舉辦消夏延慶、休閒密雲、品酒房山等配套活動，推出北京十大微度假目的地等。

第十屆北京惠民文化消費季近日啟動。北京市國有文化資產管理中心副主任趙恩國介紹，北京將投入人民幣5000萬元財政資金用於提振文化消費，更好地助企紓困，激發市場活力。