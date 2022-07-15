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廣州天河中央商務區 打造成示範區
據廣州市天河區政府13日消息，廣州市天河中央商務區將打造成為綜合城市功能、城市文化綜合實力、現代服務業、現代化國際化營商環境出新出彩示範區。
中新社報導，據天河區政府介紹，廣東省委全面深化改革委員會已部署發布《關於支持廣州市天河中央商務區建設四個出新出彩示範區的行動方案》（下稱行動方案），支持推動天河中央商務區打造成為示範區，並從綜合城市功能、城市文化綜合實力、現代服務業、現代化國際化營商環境等四個方面提出17項改革任務。
廣州市天河區政府相關負責人表示，根據相關政策與計畫，預計到2022年底，示範區發展質量效益穩步提升，現代服務業增加值占第三產業增加值比重達90%以上；到2025年，示範區經濟輻射力、創新帶動力、要素集聚力、綜合承載力、文化引領力顯著增強，形成金融、現代商貿、高端專業服務業等產業集群；到2035年，示範區參與全球競爭與合作的綜合實力大幅增強，國際影響力、顯示度顯著提升。
該負責人介紹，圍繞增強經濟引擎功能、強化科技創新策源功能、優化城市客廳功能、增強國際交往功能、提升綜合服務功能等5大功能。
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