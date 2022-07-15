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博鰲亞洲論壇 知識產權保護達共識

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

博鰲亞洲論壇13日在廣州舉辦首屆創新與知識產權保護會議。來自大陸政府、國際組織、科研院所、行業組織、知名企業和外國駐穗領事館官員等約200人參加會議。

中新社報導，會議以線上線下相結合的方式舉行，包括全體大會及數位經濟知識產權分論壇、中國知識產權院長分論壇、粵港澳大灣區綠色發展與知識產權區域創新分論壇等系列活動。

會議現場，參會嘉賓圍繞全球科技創新與知識產權制度建設主題，就把握國際科技創新趨勢、完善全球知識產權體系、以知識產權制度支撐世界經濟高質量發展和知識產權領域面臨的挑戰與機遇等議題，進行了熱烈討論，並達成了廣泛共識。

據博鰲亞洲論壇介紹，科技創新是該論壇近年來的重點關注領域，論壇專門設立了國際科技與創新論壇大會，並在科創大會框架下專題舉辦創新與知識產權保護會議，旨在為在全球範圍內鼓勵科技創新和尊重知識產權營造良好氛圍和環境。

博鰲亞洲論壇秘書長李保東表示，近年來亞洲經濟體在科技創新與知識產權制度建設上表現突出，亞洲國家通過相互借鑑和交流合作，將全面提升地區知識產權的整體保護水平，為保持亞洲創新活力和優勢、促進亞洲科技進步、產業升級和可持續發展提供充足動力源。

李保東認為，大陸已確立起全球創新領先者的地位，並成為世界知識產權發展的主要推動力。今年5月5日，《海牙協定》和《馬拉喀什條約》在大陸正式生效，將對大陸深度參與世界知識產權組織框架下的全球知識產權治理起到促進作用。

博鰲

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