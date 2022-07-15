中日韓工商大會 共探RCEP合作

第五屆中日韓工商大會13日在浙江紹興開幕，近400名中日韓工商界代表齊聚紹興，共探《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）新機遇之下，如何深化合作、共謀發展。

中新社報導，紹興中日韓半導體材料裝備生產基地項目、智能手套機產業化項目、龍雲半導體設備項目等一批項目現場簽約落地。

中國大陸是日本、韓國最大的貿易夥伴。中國貿促會秘書長于健龍介紹，2021年，中日貿易總額為3714億美元，同比增長17.1%；中韓貿易總額為3623.5億美元，同比增長26.9%。

以浙江紹興為例，近年來該市高水平推動與日韓之間的經貿交流，為經濟較快發展注入了新動力。紹興市委副書記、市長施惠芳介紹，去年，紹興與日本有貿易往來的企業1328家，出口總額達63.7億元人民幣，相比2018年增長25%；與韓國有貿易往來的企業1683家，出口總額達66.5億元人民幣，相比2018年增長17.5%。

今年1月1日，RCEP正式落地生效，中日韓迎來了更加有利的開放機遇。于健龍表示，在RCEP內部，中日韓經濟總量占比超過82%，具有舉足輕重的影響，三國可抓住機遇，攜手深化RCEP框架下的互利合作。

他建議，中日韓充分挖掘RCEP制度紅利，用好關稅減免措施和投資便利化安排，促進三國商品和要素流通；共同推進區域產業鏈、供應鏈的調整重組，使區域生產網路更加契合數位經濟時代的需要。

在中國韓國商會首席副會長金洪基看來，RCEP的簽訂為締結中日韓自由貿易協定邁出第一步，這將成為未來三國討論經濟合作的良好基石。

中日韓三國合作秘書處副秘書長白范欽認為，RCEP的生效，使得今後中日韓三國之間的經濟活動以及交流更加活躍，也會給區域內經濟合作帶來更顯著的成果。