大陸夏糧豐收 增產143.4萬噸

大陸國家統計局14日公布，今年以來，大陸持續加大對糧食生產的支持力度，克服冬小麥晚播、農資價格上漲和大陸疫情多點散發等不利因素影響，夏糧實現增產豐收。

中新社報導，當天披露的數據顯示，2022年中國大陸夏糧總產量1億4739萬噸，比上年增加143.4萬噸，增長1.0%。其中小麥產量1億3576萬噸，增加128.6萬噸，增長1.0%。

2022年，中國大陸夏糧播種面積26530千公頃，比上年增加92.1千公頃，增長0.3%，連續兩年實現增長。其中小麥播種面積22962千公頃，增加50.8千公頃，增長0.2%。

對於夏糧播種面積穩中略增的原因，大陸國家統計局農村司司長王貴榮提到，官方提高小麥最低收購價，穩定農民種糧補貼，加大產糧大縣獎勵力度，推動三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險主產省產糧大縣全覆蓋，各地也統籌安排資金加大扶持力度，保障農民種糧收益。同時，小麥等糧食價格有所上漲，農民種糧積極性提高。

此外，河北、山西、山東、河南、陝西等地克服嚴重秋汛影響，通過調整種植結構、擴大非災區面積等方式，基本穩住冬小麥播種面積。新疆、甘肅、寧夏等地則積極擴種春小麥，也有力彌補冬小麥因災減少的面積。

從單位面積產量看，2022年中國大陸夏糧單產每公頃5555.6公斤，比上年每公頃增加34.9公斤，增長0.6%。其中小麥單產每公頃5912.3公斤，比上年每公頃增加43.0公斤，增長0.7%。

除氣象條件總體有利、「科技壯苗」行動等多項措施精準發力外，王貴榮分析稱，近年來，各地加快高標準農田建設，加大中低產田改造力度，著力改善農田基礎設施條件，培育推廣優良品種，構建多元化農業社會化服務體系，促進糧食單產水平穩步提高。