陸商務部前官員：今年GDP可望增長5.5%-6%

大陸商務部前副部長魏建國受訪表示，預計今年第三、四季度進出口會實現兩位數的增長，今年大陸經濟預期能夠實現全年GDP5.5%左右的經濟增長目標，甚至能夠達到5.5%-6%。

大陸受今年年初以來的疫情影響，經濟大受打擊，多個外資機構對今年5.5％GDP增速看衰，普遍認為大陸今年GDP增速只能在4.2％-4.8％之間。多個經濟專家也稱，要達到今年預訂的5.5%增長目標要很努力。魏建國的說法是近來比較樂觀的估計。

魏建國接受財聯社訪問表示，上半年出口的表現可能超乎很多人的意料，但他認為上半年出口表現出來的韌性是大陸在疫情的前期率先實現復工復產復商復市，特別是大陸的供應鏈、產業鏈能夠很快地得以運轉起來，充分利用好了國內國際兩個市場。

對於下半年的表現，他認為會延續上半年的表現，有三個因素。第一，上半年消除了疫情的隱患，下半年只要守得住疫情，下半年經濟的整體運轉情況會超過上半年。大陸的經濟還有很多潛能，下半年各行各業的人都會全力參與到經濟的恢復中，無論是民航、物流等交通運輸領域，還是民營企業投資，數字經濟，以及基礎設置投資帶來的新興產業，這些都會發力。

第二，從外部看，在當前全球面臨著供應鏈危機、包括能源和糧食在內的大宗商品價格上漲等問題，而中國具有完整的供應鏈和產業鏈，同時糧食和能源的安全也能確保，俄烏衝突會加劇全球經濟的進一步衰退，海外市場會對中國商品更加依賴。再疊加國內經濟的好轉，國內國際兩個市場會發揮出更好的效果。

第三，當前是中國吸引外資最好的時機，預計在下半年會推出一系列支持鼓勵外商投資的政策。在以推進更高水準的開放為前提下，加強國際化、法制化、市場化為主的市場體系建設，打造全球最佳的營商環境。

在下半年可以看到，會有更多的外商來中國投資，全球資金、技術、製造、人才等會加快東移到中國，中西部地區或會迎來新一輪吸引外資的高潮。下半年不但中國的外貿會出現全球少有的一枝獨秀的情況，中國吸引外資也有望突破2000億美元。

財聯社問：全球經濟、尤其是歐美國家的經濟衰退會導致國外需求的下降，會不會影響中國出口的增長？

魏建國表示，全球經濟衰退的時候，唯有供應鏈產業鏈比較穩固、經濟運行正常健康的國家，不僅不會受全球經濟衰退的影響，而且會從中受益，這一點在歷史上和現在都被證明了。日本、韓國以及一些新興經濟體經不起歐美經濟衰退的影響，相信中國在雙迴圈格局的支撐下，依靠國內國際兩個市場，在未來的兩到三年內，會成為全球經濟恢復的巨大基石。當前中國經濟對世界經濟增長貢獻總體上保持在30%左右，預計未來這一占比資料會更大。