快訊

通膨飆高之際 巴菲特建議買股票要選「這種公司」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸商務部前官員：今年GDP可望增長5.5%-6%

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸今年經濟增長可望達標，圖為南寧至玉林鐵路六景鬱江特大橋的施工現場。（新華社）
大陸今年經濟增長可望達標，圖為南寧至玉林鐵路六景鬱江特大橋的施工現場。（新華社）

大陸商務部前副部長魏建國受訪表示，預計今年第三、四季度進出口會實現兩位數的增長，今年大陸經濟預期能夠實現全年GDP5.5%左右的經濟增長目標，甚至能夠達到5.5%-6%。

大陸受今年年初以來的疫情影響，經濟大受打擊，多個外資機構對今年5.5％GDP增速看衰，普遍認為大陸今年GDP增速只能在4.2％-4.8％之間。多個經濟專家也稱，要達到今年預訂的5.5%增長目標要很努力。魏建國的說法是近來比較樂觀的估計。

魏建國接受財聯社訪問表示，上半年出口的表現可能超乎很多人的意料，但他認為上半年出口表現出來的韌性是大陸在疫情的前期率先實現復工復產復商復市，特別是大陸的供應鏈、產業鏈能夠很快地得以運轉起來，充分利用好了國內國際兩個市場。

對於下半年的表現，他認為會延續上半年的表現，有三個因素。第一，上半年消除了疫情的隱患，下半年只要守得住疫情，下半年經濟的整體運轉情況會超過上半年。大陸的經濟還有很多潛能，下半年各行各業的人都會全力參與到經濟的恢復中，無論是民航、物流等交通運輸領域，還是民營企業投資，數字經濟，以及基礎設置投資帶來的新興產業，這些都會發力。

第二，從外部看，在當前全球面臨著供應鏈危機、包括能源和糧食在內的大宗商品價格上漲等問題，而中國具有完整的供應鏈和產業鏈，同時糧食和能源的安全也能確保，俄烏衝突會加劇全球經濟的進一步衰退，海外市場會對中國商品更加依賴。再疊加國內經濟的好轉，國內國際兩個市場會發揮出更好的效果。

第三，當前是中國吸引外資最好的時機，預計在下半年會推出一系列支持鼓勵外商投資的政策。在以推進更高水準的開放為前提下，加強國際化、法制化、市場化為主的市場體系建設，打造全球最佳的營商環境。

在下半年可以看到，會有更多的外商來中國投資，全球資金、技術、製造、人才等會加快東移到中國，中西部地區或會迎來新一輪吸引外資的高潮。下半年不但中國的外貿會出現全球少有的一枝獨秀的情況，中國吸引外資也有望突破2000億美元。

財聯社問：全球經濟、尤其是歐美國家的經濟衰退會導致國外需求的下降，會不會影響中國出口的增長？

魏建國表示，全球經濟衰退的時候，唯有供應鏈產業鏈比較穩固、經濟運行正常健康的國家，不僅不會受全球經濟衰退的影響，而且會從中受益，這一點在歷史上和現在都被證明了。日本、韓國以及一些新興經濟體經不起歐美經濟衰退的影響，相信中國在雙迴圈格局的支撐下，依靠國內國際兩個市場，在未來的兩到三年內，會成為全球經濟恢復的巨大基石。當前中國經濟對世界經濟增長貢獻總體上保持在30%左右，預計未來這一占比資料會更大。

疫情 外資

延伸閱讀

生質燃料搶用糧食 民團憂不夠吃

上櫃藥廠晟德賣藥進大陸 獨董陳永昌涉內線交易遭約談

大陸兩顆衛星公開徵求命名 要體現「文化自信」

遭「高薪」詐騙到柬埔寨 數名大陸民眾獲救

相關新聞

一顆荔枝260元 大陸超市賣到斷貨

大陸人真有錢！北京頂級超市SKP上架1斤1049元人民幣（約4600元台幣）的荔枝，兩天就賣光，準備補貨。

陸國家發改委：中國經濟下半年可望繼續保持回升勢頭

大陸國家統計局15日將公布今年第2季及上半年經濟統計數據，受新冠疫情影響，市場普遍預期第2季大陸GDP年增率將降至0%至...

陸商務部前官員：今年GDP可望增長5.5%-6%

大陸商務部前副部長魏建國受訪表示，預計今年第三、四季度進出口會實現兩位數的增長，今年大陸經濟預期能夠實現全年GDP5.5...

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸陸 陸外交部回應

中澳關係有望改善？有媒體報導大陸即將解禁澳洲輸陸的煤炭。大陸外交部發言人汪文斌回應表示，希望澳方抓住兩國關係出現機遇的契...

大陸連日高溫發電量創紀錄 電煤增產保供應

大陸連續高溫多日，加上重點行業用電增長，用電量急遽增加，7月13日大陸全國調度發電量達到278.54億千瓦時，最高調度負...

斯里蘭卡缺油斷電 華商：沒辦法正常開工

斯里蘭卡近日動盪不停，在當地經商的華商也深受影響。他們表示，缺油少氣斷電已持續數月並引發連鎖反應，包括排隊三、四天都加不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。