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大陸高溫持續，發電量創紀錄 電煤增產保供應

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
隨著夏季用電用煤高峰到來，大陸鐵路呼和浩特局集團有限公司錫林浩特車務段全力確保電煤運輸暢通。（新華社）
隨著夏季用電用煤高峰到來，大陸鐵路呼和浩特局集團有限公司錫林浩特車務段全力確保電煤運輸暢通。（新華社）

大陸連續高溫多日，加上重點行業用電增長，用電量急遽增加，7月13日大陸全國調度發電量達到278.54億千瓦時，最高調度負荷達到12.22億千瓦，均創歷史新高。

中新社報導，大陸國家發展和改革委員會經濟運行調節局局長李雲卿14日在國家發改委媒體吹風會上表示，保障能源安全穩定供應對於穩增長、穩就業、穩物價至關重要，發改委正會同有關方面全力做好迎峰度夏能源保供工作。 

他說，官方組織各產煤省區在確保安全清潔高效利用的前提下積極挖掘增產潛力，有效釋放先進產能。1-5月，中國煤炭產量18.1億噸，同比增長10.4%，6月份以來保持較高產量水準。

強化供需銜接方面，官方組織展開電煤中長期合同簽訂和履約監管，確保電煤穩定供應和價格平穩。統籌做好運力安排，運輸平穩有序，上半年國鐵電煤運輸6.9億噸，同比增長9.1%。目前，統調電廠存煤1.7億噸，同比增加近6000萬噸，可用26天。 　　

大陸還加快推進可再生能源發展。優化電網調度，多發水電減少電煤消耗，保持核電安全滿發，促進風電、太陽能發電多發滿發、能用盡用。

1-5月，大陸全國水電發電量同比增長22.4%，遠高於近12年7.6%的平均增速。與此同時，加快推進儲煤設施建設，穩步提升存煤能力，保障高峰期用煤需求。

加強油氣儲備能力建設，做好生產運行調度，保障成品油供應充足穩定、天然氣供需平穩，目前地下儲氣庫已完成全年注氣計劃進度的60%。 　　

李雲卿說，通過綜合採取上述措施，中國能源保障基礎進一步夯實，入夏以來能源供應總體平穩有序，經濟社會發展用能需求得到有效滿足。

水電 再生能源

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