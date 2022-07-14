陸發改委：下半年經濟有望繼續回升

大陸封控後的經濟復甦持續受到關注，大陸發改委表示，6月經濟實現較快企穩回升，受疫情衝擊影響較大的省份經濟明顯好轉，穩經濟各項政策進一步落地見效，下半年經濟有望繼續保持回升勢頭。

大陸發改委14日舉行上半年经济形势媒体吹风会，據觀察者網報導，發改委綜合司司長袁達指出，今年以來，大陸經濟發展的內外部環境更趨複雜嚴峻，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力持續顯現，疫情反彈、烏克蘭危機等超預期因素衝擊影響陡然增加，經濟運行在3月下旬到5月中旬出現波動。隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作有力有效推進，重點區域疫情防控取得積極成效，穩經濟政策效應逐步釋放，6月經濟實現較快企穩回升。

在外貿上，他指出6月以人民幣計價的進出口、出口、進口同比分別增長14.3%、22%、4.8%，增速比5月分別加快4.7%、6.7%、2%。隨著疫情得到有效控制，居民消費穩步恢復，端午節期間市場消費明顯回暖，網路零售較快增長，6月全大陸電影票房比5月大幅增長1.7倍。

而對於受疫情影響比較大的區域，袁達則表示，這些省份經濟明顯好轉，上海、吉林等地區企業更是鉚足了勁，加速回補前期缺口，上海重點企業用電量是去年同期的1倍多。而對於大陸國務院執行穩增長穩市場主體保就業專項督查的12個省份，他強調這些地方經濟總量約占全大陸的2/3，目前看大多數省份保持正增長、增速有望快于全大陸，比如福建、山東、湖北、湖南等省份較好發揮支撐拉動作用。

展望未來，袁達強調，隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效持續顯現，宏觀政策效應進一步釋放，「下半年經濟有望繼續回升、運行在合理區間」。