快訊

高雄某高中爆女師被學生性騷 反遭議論「被摸一下會怎樣」幾近崩潰

教育部拍板台首大全面停招 近300學生提前分發安置

又跌了！日幣臺銀匯價低見0.22元 即時匯率已達0.21

護林新制 大陸已設120萬「林長」、21省發「總林長令」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方推行林長制，各地積極樹立林長公示牌，圖為浙江寧波奉化的林長公示牌。（圖／取自寧波市自然資源和規劃局官網）
大陸官方推行林長制，各地積極樹立林長公示牌，圖為浙江寧波奉化的林長公示牌。（圖／取自寧波市自然資源和規劃局官網）

大陸官方2020年底宣示要全面推行「林長制」，最新數據顯示，各級林長已建立120萬名，且也有21個省市簽發「總林長令」。

據大陸國家林草局官網消息，一年多來，各地全面推行林長制改革，目前除直轄市和新疆生產建設兵團外，其餘各省份均設省、市、縣、鄉、村五級林長，各級林長已設有近120萬名。此前在2020年12月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於全面推行林長制的意見》，要求到2022年6月全面建立林長制。

林長制的具體內容，是各級林長實行劃片分區負責，協調推動相關工作事項落實。各省份根據各自實際情況，訂定林長會議、資訊公開、部門協作、工作督查等四項基本制度，創新建立「總林長令」、林長巡林、「林長+」工作機制，制度體系基本建立，長效機制落地生根。

消息指出，2021年大陸林草行政案件發生數量同比下降21%。下一步，大陸國家林草局將推深做實林長制，全面加強工作指導，確保改革落地見效；強化林草資源保護管理，提升林草資源品質；系統開展宣傳培訓，提升林長履職能力；嚴格督查考核激勵，杜絕形式主義。

目前各省最高級的省級林長，多由省委書記、省長共同擔任消息，消息並指出，目前各省的省級林長達421名，全大陸已有25個省市召開省級總林長會議，21個省市簽發「總林長令」，省級林長巡林214次。

國務院 新疆

延伸閱讀

下半年展望 法人看好陸股

疫情逐步好轉 陸加快恢復國際航空

陸5G應用 覆蓋國民經濟40大類

陸加速農業轉移人口市民化

相關新聞

大陸150處建案停工 屋主拒繳房貸恐釀金融危機

大陸房地產面臨危機，多處建案停工導致房貸戶「強制停貸」，業主聲稱建案復工後才會繼續繳交房貸。停貸風波愈滾愈大，恐危及大陸...

我對陸順差微增2%

大陸海關總署昨（13）日發布對台貿易統計，今年上半年兩岸進出口總額達到1,652.36億美元，較去年同期成長9.5%。其...

疫情逐步好轉 陸加快恢復國際航空

中國大陸民航局運輸司副司長徐青12日在民航局召開的記者會上表示，考慮到海外留學生回大陸等國際人員往來需求，民航局正在大陸...

陸上半年貿易成長10%

大陸海關總署昨（13）日公布，今年上半年貿易進出口總值達3.08兆美元，年增10.3%。其中出口1.73兆美元，增長14...

陸5G應用 覆蓋國民經濟40大類

中國大陸5G發展進入規模化應用關鍵期。根據大陸工信部消息，5G應用已覆蓋大陸國民經濟40個大類，包括礦山、港口、醫院、工...

救房市 地方鼓勵機關團購商品房

中國大陸房市低迷，近期已有非常多刺激措施由各地政府端出，最新的進展是，不少地方發文鼓勵機關、事業單位「團購」商品房。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。