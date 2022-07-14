護林新制 大陸已設120萬「林長」、21省發「總林長令」

大陸官方2020年底宣示要全面推行「林長制」，最新數據顯示，各級林長已建立120萬名，且也有21個省市簽發「總林長令」。

據大陸國家林草局官網消息，一年多來，各地全面推行林長制改革，目前除直轄市和新疆生產建設兵團外，其餘各省份均設省、市、縣、鄉、村五級林長，各級林長已設有近120萬名。此前在2020年12月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於全面推行林長制的意見》，要求到2022年6月全面建立林長制。

林長制的具體內容，是各級林長實行劃片分區負責，協調推動相關工作事項落實。各省份根據各自實際情況，訂定林長會議、資訊公開、部門協作、工作督查等四項基本制度，創新建立「總林長令」、林長巡林、「林長+」工作機制，制度體系基本建立，長效機制落地生根。

消息指出，2021年大陸林草行政案件發生數量同比下降21%。下一步，大陸國家林草局將推深做實林長制，全面加強工作指導，確保改革落地見效；強化林草資源保護管理，提升林草資源品質；系統開展宣傳培訓，提升林長履職能力；嚴格督查考核激勵，杜絕形式主義。

目前各省最高級的省級林長，多由省委書記、省長共同擔任消息，消息並指出，目前各省的省級林長達421名，全大陸已有25個省市召開省級總林長會議，21個省市簽發「總林長令」，省級林長巡林214次。