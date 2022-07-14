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大陸150處建案停工 屋主拒繳房貸恐釀金融危機
大陸房地產面臨危機，多處建案停工導致房貸戶「強制停貸」，業主聲稱建案復工後才會繼續繳交房貸。停貸風波愈滾愈大，恐危及大陸金融與社會穩定。
澎湃新聞報導，進入7月，越來越多問題樓盤的業主加入停貸聲明行列。按照網路流傳的業主聲明統計，目前近20城逾150個樓盤的業主表示將不再償還房貸。
報導稱，許多業主傾其所有購房，結果現在房子停工數月，他們要負擔租房、養娃、贍養父母，住進新房的時程一再延後，影響到孩子入戶上學等問題，還要繳交已出問題的房貸。業主稱，他們停貸實在是沒有辦法，迫不得已，「不能錢出去了，什麼也沒見著吧？」。
報導稱，各地建案的停工時間普遍發生在2021年的下半年，與2021年房地產市場下行的背景一致。經估算，各地停工面積占行業整體比例為5%左右。違約房企占行業總產能的比例約25%，估算行業停工面積約為行業施工面積97億平米的5%左右（較高估口徑），總量約為5億平米。且隨著違約企業銷售的下滑，後續停工規模還會不斷增加。
不過，業主強制停貸也會有法律風險。報導引述盈科（上海）律師事務所全球合夥人郭韌律師表示，在法院沒判決認可停貸下擅自停貸可能被告，被要求承擔還款責任，產生逾期利息，被強制拍賣房屋等，且會被列為失信人員。
他建議，碰到爛尾，訴訟維權是最合法合規的方式，要求解除合同拿回款項賠償損失是每個購房人的權利，權利要儘快使用，權利不用，怠於行使權利導致的損失就只能自行承擔
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