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疫情逐步好轉 陸加快恢復國際航空

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸有序恢復國際定期客運航班。圖為湖北鄂州機場。（新華社）
大陸有序恢復國際定期客運航班。圖為湖北鄂州機場。（新華社）

中國大陸民航局運輸司副司長徐青12日在民航局召開的記者會上表示，考慮到海外留學生回大陸等國際人員往來需求，民航局正在大陸國務院聯防聯控機制統籌下，根據疫情形勢發展、近期防控措施的優化、地方接受國際航班保障能力的提升，穩妥有序恢復國際定期客運航班的工作，加快推進國際航空市場的恢復。

中新社報導，徐青強調，大陸民航局將繼續加強與相關國家的磋商，逐步增加國際航班的數量。

徐青介紹，隨著大陸國內疫情防控形勢逐步好轉，廣大旅客出行需求增加明顯。進入暑運以來，7月4日至10日，客運航班量達到7.1萬班，環比增長12.1%，較2021年同期基本持平；旅客運輸量為738萬人，環比增長13.8%，較2021年同期減少31.2%。

為了滿足暑運期間旅客出行的市場需求，提高航空公司的生產經營效益，民航局做好航線航班管理工作。國際航線方面，按照大陸國務院聯防聯控機制統籌安排，積極推動國際客運航班逐步、穩妥恢復，更好服務大陸經濟發展和中外人員往來。大陸國內航線方面，全力做好航空公司暑運新增、優化國內航線支持工作。

同時，繼續深挖航空市場潛力，推動「全網聯」航空服務網路建設，鼓勵航空公司堅持以大陸國內航空需求為戰略基點，高品質經營好傳統的一二線航空市場，積極拓展新興的三四線航空市場，助力構建新發展格局。

今年暑運，大陸民航局印發「2022年暑運期間航班時刻安排有關問題的通知」，明確航班時刻增量方案，對國際航班恢復給予政策支持，確保暑運期間航班運行安全有序。

民航局 航線

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