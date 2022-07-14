救房市 地方鼓勵機關團購商品房

中國大陸房市低迷，近期已有非常多刺激措施由各地政府端出，最新的進展是，不少地方發文鼓勵機關、事業單位「團購」商品房。

澎湃新聞報導，6月以來，至少包括山西太原、廣東中山、遼寧瀋陽、浙江桐廬、安徽銅陵、雲南普洱、四川巴中、湖北黃岡、吉林長春等地發佈「購房團購」相關政策或活動。

具體而言，如吉林省長春市在7月8日發布「進一步促進房地產市場平穩發展若干措施的通知」，提到支持集中批量購買商品房。支持機關單位、國有企事業單位、大專院校、科研院所和社會群體與房地產開發企業接洽，組織商品房集中批量購買活動。團購房需取得商品房預售許可，房地產開發企業不得低於成本價格銷售。

報導引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進看法指出，這是官方形式的對團購行為的肯定，充分說明通過團購來啟動房地產交易市場的導向，有助於後續房屋銷售市場的行情提振。

另外，58安居客房產研究院分院院長張波認為，團購的作用各地會有明顯分化，如果城市供大於求比較嚴重，整個市場信心依然處於相對底部的話，那麼團購所起到的提振效果就會相對有限。而對於一些已經觸底並開始回升的城市來說，團購所起到的作用才會更明顯。

諸葛找房資料研究中心高級分析師陳霄則提到，從推出該類政策的城市來看，以部分弱二線及三四線城市為主，這部分城市多具備庫存壓力大、去化難等特徵，通過鼓勵團購買房，可以促進商品房去化，減輕庫存壓力，緩解購房觀望情緒。鼓勵部分國有企事業單位開展此類活動，一方面這部分群體本身具備購買的實力，另外也能起到一定的帶頭示範作用。