陸5G應用 覆蓋國民經濟40大類

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸5G發展進入規模化應用關鍵期。根據大陸工信部消息，5G應用已覆蓋大陸國民經濟40個大類，包括礦山、港口、醫院、工廠、電網等。

中新社報導，2021年7月12日，大陸工信部聯合網信辦、發改委等九部門啟動實施5G應用「揚帆」行動計劃。一年來，5G應用不斷走深向實，在穩投資、強產業、促消費、助升級等方面發揮重要作用。

據大陸工信部數據，截至5月底，大陸建成開通5G基地台170萬個，覆蓋全大陸所有地級市、縣城城區和92%的鄉鎮鎮區，每萬人5G基地台數超過12個。5G移動電話用戶數達到4.28億戶，5G流量佔移動流量比重達到27.2%，較去年同期增長19.1個百分點。

在行業應用方面，5G應用覆蓋大陸國民經濟40個大類，5G在全大陸200多家智慧礦山、1000多家智慧工廠、180多個智慧電網、89個港口、超過600個三甲醫院項目中得到廣泛應用。5G行業虛擬專網加快建設，由去年7月的1655個提升至6518個，增長近3倍，服務行業發展的能力明顯增強。

下一步，大陸工信部將加強部門協同、部省聯動，匯聚各方力量，全力落實5G應用「揚帆」行動計劃，穩步推進5G網路建設，進一步夯實產業基礎，加快5G應用規模化發展，更好賦能千行百業。

礦山 基地台

延伸閱讀

大陸「陽過」屢遭歧視 專家強調：沒有傳染性

在台海部署大型海巡船 國台辦：海峽中線不存在

台灣上半年對陸出口成長7.3% 貿易順差近800億元

陸激增46兆存款不消費怎解？專家促嚴格落實「九不准」

相關新聞

人行：金融風險 可控

大陸房企頻爆債務危機，金融風險一觸即發；疫情常態化下，今年人民幣匯率波動是否加劇？美國一再升息，大陸貨幣政策如何因應？近...

擴大內需 李克強拍板 陸再補貼家電下鄉

大陸救經濟，國務院總理李克強昨（13）日召開國務院常務會議宣布，在全國開展家電以舊換新和家電下鄉，鼓勵有條件的地方予以資...

疫情逐步好轉 陸加快恢復國際航空

中國大陸民航局運輸司副司長徐青12日在民航局召開的記者會上表示，考慮到海外留學生回大陸等國際人員往來需求，民航局正在大陸...

陸增46兆存款 專家促落實九不准

大陸央行（中國人民銀行）發布的數據顯示，今年上半年，大陸住戶存款增加了10.33兆人民幣（約合台幣45.92兆元），創下...

重慶打造新能源汽車生態城

「重慶將著力打造中國智能網聯新能源汽車生態城，努力建設成為全球重要的汽車研發、製造、應用基地。」7月11日晚，在「投資重...

我對陸順差微增2%

大陸海關總署昨（13）日發布對台貿易統計，今年上半年兩岸進出口總額達到1,652.36億美元，較去年同期成長9.5%。其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。