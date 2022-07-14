陸5G應用 覆蓋國民經濟40大類

中國大陸5G發展進入規模化應用關鍵期。根據大陸工信部消息，5G應用已覆蓋大陸國民經濟40個大類，包括礦山、港口、醫院、工廠、電網等。

中新社報導，2021年7月12日，大陸工信部聯合網信辦、發改委等九部門啟動實施5G應用「揚帆」行動計劃。一年來，5G應用不斷走深向實，在穩投資、強產業、促消費、助升級等方面發揮重要作用。

據大陸工信部數據，截至5月底，大陸建成開通5G基地台170萬個，覆蓋全大陸所有地級市、縣城城區和92%的鄉鎮鎮區，每萬人5G基地台數超過12個。5G移動電話用戶數達到4.28億戶，5G流量佔移動流量比重達到27.2%，較去年同期增長19.1個百分點。

在行業應用方面，5G應用覆蓋大陸國民經濟40個大類，5G在全大陸200多家智慧礦山、1000多家智慧工廠、180多個智慧電網、89個港口、超過600個三甲醫院項目中得到廣泛應用。5G行業虛擬專網加快建設，由去年7月的1655個提升至6518個，增長近3倍，服務行業發展的能力明顯增強。

下一步，大陸工信部將加強部門協同、部省聯動，匯聚各方力量，全力落實5G應用「揚帆」行動計劃，穩步推進5G網路建設，進一步夯實產業基礎，加快5G應用規模化發展，更好賦能千行百業。