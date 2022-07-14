廣西香料 抓準東協商機

廣西玉林市官方13日披露，作為「中國南方藥都」和「南國香都」，玉林市緊抓「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）新機遇，將擴大與東協國家在香料領域的貿易往來，建設面向東協的國際中藥材（香料）生產交易基地。

中新社報導，玉林市位於廣西東南部，毗鄰粵港澳，是西部陸海新通道的重要節點。官方稱，該市香料年交易金額約300億元（人民幣，下同）。

目前，玉林市有穿心蓮、天冬、金錢草、石斛等道地藥材1000多種，香料種植面積350多萬畝。玉林香料製成品出口遠銷日本、韓國、越南、泰國、馬來西亞、新加坡等國家，全市香料產業鏈從業人員2萬多人。

走進玉林國際香料交易市場，滿載八角、肉桂、沉香等香料的大卡車絡繹不絕。「玉林香料產業大有可為。」福達控股集團常務副總經理宋軍表示，由福達控股集團投資建設的玉林國際香料交易市場暨福達農產品冷鏈物流園項目，總投資50億元，項目計畫2024年12月建成，建成後可容納2000多家商戶同時進場交易，將成為中國大陸與東協最大的現代集約型全品類香料交易中心。

據宋軍表示，前述項目建成後將改變以往單一香料原材料貿易模式，開啟集香料交易、產品研發、精深加工、倉儲物流、檢測檢驗、國際會展、進出口保稅倉等功能完備的香料全產業鏈。

當地官方稱，玉林市已把包括香料產業在內的大健康產業作為千億元產業大力打造。玉林保稅物流中心（B型）、中醫藥（香料）科研檢驗檢測中心、香料特色產業加工園、「藥食同源」加工園區等一批項目正加緊推進建設。