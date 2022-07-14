重慶打造新能源汽車生態城

「重慶將著力打造中國智能網聯新能源汽車生態城，努力建設成為全球重要的汽車研發、製造、應用基地。」7月11日晚，在「投資重慶．2022年重慶市全球（線上）推介會」上，重慶市招商投資促進局副局長楊紫璇邀請全球汽車廠商來重慶投資，共創智能網聯，同享汽車未來。

中新社報導，重慶作為中國大陸重要的汽車工業基地，新能源汽車產銷量不斷提速。楊紫璇說，去年全市產銷新能源汽車15.2萬輛，同比增長2.5倍。智能網聯汽車持續擴容，長安UNI-T成為大陸首款實現批量化生產上市的L3級自動駕駛自主品牌乘用車產品。

另外，重慶新能源汽車產業集聚發展逐步成群。目前，重慶已形成集聚9家乘用車企業、2家客車企業、5家專用車企業、30家核心配套企業的新能源汽車產業體系。在充電樁建設上，重慶已累計建成充電場站2080座，充電樁保有量5萬個；全市公用充電基礎設施實現全覆蓋，高速公路快充網覆蓋率達90%，輻射範圍在大陸西部領先。

當前，重慶正著力推動新能源汽車產業向研發、製造、市場、運營等全產業鏈的提速。長安、福特、長城、理想、吉利、東風、比亞迪、上汽五菱等國內外汽車集團先後在重慶新建基地、加大投資。

重慶兩江新區管委會副主任李潔表示，兩江新區作為大陸內陸首個國家級開發開放新區，是重慶發展汽車產業的主陣地。未來，兩江新區將培育打造兆級汽車產業生態，搶抓汽車產業新能源化、智能網聯化發展機遇，為投資企業提供多種合作模式。

楊紫璇表示，下一步，重慶將重點發展汽車電子、智能駕駛、動力電池、驅動電機、氫燃料系統等，佈局汽車軟件、汽車晶片、汽車大數據平台等前沿關鍵環節，打造成渝氫走廊、成渝電走廊、成渝智行走廊等重大應用場景，發展汽車後市場。

重慶市經濟和信息化委員會副主任王春水表示，到2030年，重慶將力爭達到300萬輛智能新能源車產能，並形成一批有全球影響力的企業和品牌。