陸加速農業轉移人口市民化

大陸國家發改委12日發布《十四五新型城鎮化實施方案》，明確加快農業轉移人口市民化，深化戶籍制度改革，放開放寬除個別超大城市外的落戶限制，試行以經常居住地登記戶口制度。

中新社報導，近十年來，大陸新型城鎮化建設取得一系列重大歷史性成就1.3億農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶，農業轉移人口市民化成效顯著。到2021年末，大陸常住人口城鎮化率達到64.72%、戶籍人口城鎮化率提高到46.7%，城鎮化水平和質量大幅提升。

如今，官方再提加快農業轉移人口市民化，放寬落戶限制，對於繼續推進新型城鎮化有何深意？中共中央黨校（大陸國家行政學院）經濟學教研部副教授蔡之兵表示，隨著大陸城鎮化率穩步提升，過去幾十年的高速城鎮化進程也基本結束，未來需要更加重視城鎮化質量。放寬落戶限制，讓農村居民真正融入城市體系是決定城鎮化質量的關鍵因素。

「當前，城鎮化進入提高質量的關鍵時期，在此背景下，放寬落戶限制將不斷縮小戶籍人口城鎮化率和常住人口城鎮化率的差距，提高城鎮化質量，從最大程度上釋放中國的內需潛力。」大陸國家發改委國土開發與地區經濟研究所綜合研究室主任賈若祥說。

大陸擁有大量農業轉移人口，農業轉移人口市民化是新型城鎮化的首要任務，也是以人為核心的新型城鎮化的內在要求。在蔡之兵看來，加快農業轉移人口市民化無疑將促進新型城鎮化朝縱深方向發展。

一方面，推進農業轉移人口市民化是城鎮化高質量轉型的應有之義。蔡之兵分析，過去的城鎮化戰略過度關注產業結構、土地空間的城鎮化，這實際上是對以人為核心的新型城鎮化的偏離。

另一方面，推進農業轉移人口市民化也為城市高質量發展指明方向。蔡之兵指出，長期以來，大陸城市發展的共享程度不够，大量農業轉移人口雖為城市發展做出巨大貢獻，但卻沒有享受到現代城市經濟發展的福利。