陸增46兆存款 專家促落實九不准

大陸央行（中國人民銀行）發布的數據顯示，今年上半年，大陸住戶存款增加了10.33兆人民幣（約合台幣45.92兆元），創下近年新高，對此大陸專家表示，背後是疫情與市場波動使然。

中新網報導，上述數額增加，等於每天增加人民幣571億元（約合台幣2,538億元）存款。為何大家變得愛存錢？報導引述招聯金融首席研究員董希淼分析指出，居民存款大幅度增長、儲蓄意願增強的原因，既有短期影響也有長期因素。

董希淼認為，短期因素主要是新冠肺炎疫情帶來的衝擊。2022年3月以來，大陸疫情持多點散發，部分企業難以正常生產經營，不穩定、不確定因素增多，導致居民預防性儲蓄動機上升；與此同時，今年以來受國際金融市場震盪影響，大陸資本市場波動加劇，股票、基金收益明顯下降，特別是銀行理財產品出現「破淨」（跌破淨值），導致居民風險偏好有所下降，部分資金重新流向存款。

另外，董希淼也提到，作為消費主力軍的中青年群體，還面臨「上有老、下有小」等生活壓力，居民對未來收入和支出的不確定性預期提高，使得居民預防意識和儲蓄意願明顯增強。而隨著房地產市場調控力度加大，居民住房消費意願持續不振，減少了住房消費支出，部分轉為居民存款。

為提振居民消費跟投資，董希淼建議嚴格落實大陸衛健委「九不准」要求，平衡好疫情防控和經濟增長的關係，最大限度降低疫情防控對經濟和民生的衝擊，穩定企業和居民的預期，進一步穩住宏觀經濟大盤。落實好前期端出的穩經濟一系列政策措施，財政政策和貨幣政策應更加積極有為，繼續助力市場主體紓困解難和實體經濟穩步恢復，穩定居民就業，提高居民收入。