累計交易830億 陸：數位人民幣「朋友圈」拓展

大陸央行、中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾13日稱，下半年經濟運行仍然面臨較大不確定性和不穩定性，穩經濟還需艱苦努力，同時還要關注通膨形勢的變化。中國大陸近年一直堅持實施正常的貨幣政策，為應對超預期的新挑戰、新變化留下充足的政策空間和工具儲備。他表示，數位人民幣的交易金額已擴大為830億元人民幣。

鄒瀾在大陸國新辦記者會上稱，目前銀行間市場存款類機構7天回購加權平均利率，低於公開市場操作利率，流動性保持在較合理充裕還略微偏多的水平上。未來將綜合考慮經濟增長、物價形勢等基本面情況，合理搭配貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，將進一步推動金融機構降低企業融資成本，為鞏固經濟恢復創造適宜的貨幣金融環境。

他表示，高度關注主要經濟體貨幣政策加速收緊的情況，但中國大陸作為超大型經濟體，國內貨幣和金融狀況主要由國內因素決定，貨幣政策會繼續堅持「以我為主」的取向，兼顧內外平衡。

他指出，前期已經採取了調整外滙存款準備金率、加強跨境資本流動宏觀審慎管理等措施進行了前瞻性應對，在一定程度上降低外部環境變化帶來的負面外溢衝擊，人民幣滙率雙向波動，處於合理水平，跨境資本流動總體穩定。

他稱，總體來看結構性貨幣政策的工具箱已經比較豐富和完善；下一步將持續發揮好各項結構性貨幣政策工具的功能，支持經濟的重點領域和薄弱環節。

對於數位人民幣，鄒瀾表示，截至今年5月31日，15個省市的試點地區通過數位人民幣累計交易筆數大約2.64億筆，金額大約為830億元人民幣，支持數位人民幣支付的商戶門店數量達到456.7萬個。數位人民幣的「朋友圈」不斷拓展。

同時，穩步擴大數位人民幣試點測試範圍，從原來的「10+1」試點地區拓展到15個省市的23個地區，深圳市、蘇州市、雄安新區、成都市4個地方取消了白名單限制，吸收興業銀行作為新的指定運營機構。