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新紫光未來研發 圍繞核心IP、設計等進行重點布局

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
新紫光集團，未來研發圍繞核心IP、設計、工藝、工具軟體進行重點布局。圖為紫光集團在2018世界互聯網大會上展台。紫光集團
新紫光集團，未來研發圍繞核心IP、設計、工藝、工具軟體進行重點布局。圖為紫光集團在2018世界互聯網大會上展台。紫光集團

紫光集團完成股權交割後，新任紫光集團董事長李濱13日發出「致紫光集團全體員工的一封信」，內容提到新紫光集團，未來研發圍繞核心IP、設計、工藝、工具軟體進行重點布局。

李濱表示，公司恢復正常營運後需要認真研究集團的長期發展戰略、核心技術和核心競爭力，這需要與現有的管理團隊深入分析現狀和國內外競爭環境，謀定而後動。

他指出，「今後我們將充分聽取集團和各子公司領導班子的意見建議，結合已有的產品、技術、市場情況，制定短、中、長期的業務和戰略規劃，並根據需要補充資源，提供相應力量支援和戰略支援。」

李濱透露，集團公司將和各產業公司討論在與相關的架構、材料、工藝等方向上設立專班，幫助對接國內外領先企業或科研機構並進行合作，聯合攻關。通過集中全集團的力量進行精准投入，形成合力，幫助產業公司佔領核心技術的高地。

同樣的，紫光集團近年的困境導致了大量的技術人才流失。對此，他認為，招募和使用的人才一定要五湖四海，不能搞山頭主義。要把經營收益與企業的管理團隊和核心人才一起分享，給他們以充分的授權、充足的資源和有效的激勵機制。

競爭力

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