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中資銀行股在港全面下跌 爛尾樓觸發呆壞帳危機

中央社／ 香港13日電

中資銀行股在香港股市今天全面下跌，分析人士表示，由於近期中國有房貸者拒絕向銀行還款，令人關注中國的銀行呆壞帳是否會因此急升。

恒生指數今天持續過去兩天的跌勢，收盤輕微下跌46.79點或0.22%，報20797點，成交總額為港幣1083億元。

在跌市中，中資銀行股及房地產股成為市場焦點，原因是中國房企的債務問題揮之不去之餘，近日又傳出中國有不少向銀行貸款購房者批評銀行在貸款過程中對開發商監管不力，因此拒絕還貸。

市場分析人士指出，民眾拒向銀行還貸令人關注中國的銀行將要面對新的呆壞帳問題，導致相關銀行股全面受壓。

今天收盤，中資銀行股全線向下，跌幅由1%至最多7%不等，其中中國四大國有銀行工商銀行、建設銀行、中國銀行和農業銀行的跌幅都超過1%。

此外，招商銀行的跌幅達到7.23%，收盤報43.6元；郵儲銀行的跌幅為6.33%，收盤報5.32元；廣州農商銀行下跌5.44%，收報2.78元；交通銀行下跌3.15%，收報4.61元。

房地產 港股 香港

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