台灣上半年對陸出口成長7.3% 貿易順差近800億元

根據大陸海關總署13日公布的統計數據，今年上半年兩岸進出口總額達到1,652.36億元，較去年同期成長9.5%。其中，大陸對台出口427.20億美元，年增長16.4%；自台灣進口1,225.16億美元，年增長7.3%。台灣對中國大陸享有的貿易順差約798億美元。

但由於過去一段時間，大陸對台出口成長率明顯高於自台灣進口，因此儘管上半年台灣對中國大陸的貿易順差將近800億美元，但僅比去年同期微增約2.3%。

此外，大陸6月整體對外出口總額達到3,312.64億美元，年增長17.7%，僅次於2021年12月的3,405億美元，為單月出口次高，但當月進口略顯疲弱。大陸6月進口2,333.23億美元，年增長1.5%。大陸5月出口增長16.9%，進口增長4.1%。

按美元計，今年1至6月，中國大陸出口總額為1兆7,322.80億美元，累計年比增長14.2%；進口總額為1兆3,468.45億美元，增長5.7%。上半年中國大陸累計貿易順差約3,854億美元。