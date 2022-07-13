大陸跟南韓舉行FTA第二階段談判會 討論RCEP生效後合作

大陸跟南韓政府13日舉行雙方自貿協定第二階段談判首席談判代表會議，這是在2015年雙方簽訂自貿協定的基礎上，進一步探討RCEP生效後，開放服務跟投資市場、加強合作等事宜。韓方也指出，將會更積極參與談判。

據韓聯社報導，13日的會議，由南韓產業部自貿協定交涉官李炅植和中國商務部國際司司長余本林作為雙方首席談判代表率團與會，雙方共同盤點此前的談判內容和條件，之後就各項議題闡明各自的立場，並就今後的談判方向和日程進行協調。

報導指出，2015年大陸跟南韓FTA生效後，2017年雙方簽訂「關於啟動韓中自貿協定第二階段談判的諒解備忘錄」，2018年啟動的第二階段談判，迄今已舉行九輪，但受到疫情與「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）等影響，有所延遲。

消息指出，雙方13日商定，根據在RCEP今年年初生效後出現的市場變化，為進一步開放兩國服務和投資市場並加強合作而繼續開展後續談判。李炅植表示，雙方FTA第二階段談判是能在服務和投資領域實現互利互惠、進一步提升兩國經貿水準的重要契機，「韓方將研討陸方訴求，今後以更積極的姿態參與談判」。