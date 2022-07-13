快訊

危害公安就查處！北市狂拆8699違建 阿扁條款明年失效

新警署長人事「折衝」發布 刑事局李西河、保一陳耀南

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸激增46兆存款不消費怎解？專家促嚴格落實「九不准」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸央行近日公布上半年新增存款，住戶存款創下2018年以來最高，專家指出各地應該嚴格落實「九不准」促銷費。路透
大陸央行近日公布上半年新增存款，住戶存款創下2018年以來最高，專家指出各地應該嚴格落實「九不准」促銷費。路透

大陸央行發布的數據顯示，2022年上半年大陸住戶存款增加了10.33兆人民幣（約合台幣45.92兆元），創下近年新高，對此大陸專家表示，背後是疫情與市場波動使然。

據中國新聞網報導，上述數額增加，等於每天增加人民幣571億元（約合台幣2,538億元）存款。為何大家變得愛存錢？報導引述招聯金融首席研究員董希淼分析指出，居民存款大幅度增長、儲蓄意願增強的原因，既有短期影響也有長期因素。

董希淼認為，短期因素主要是新冠肺炎疫情帶來的衝擊。2022年3月以來，大陸疫情持多點散發，部分企業難以正常生產經營，不穩定、不確定因素增多，導致居民預防性儲蓄動機上升；與此同時，今年以來受國際金融市場震盪影響，大陸資本市場波動加劇，股票、基金收益明顯下降，特別是銀行理財產品出現「破淨」（跌破淨值），導致居民風險偏好有所下降，部分資金重新流向存款。

另外，董希淼也提到，作為消費主力軍的中青年群體，還面臨「上有老、下有小」等生活壓力，居民對未來收入和支出的不確定性預期提高，使得居民預防意識和儲蓄意願明顯增強。而隨著房地產市場調控力度加大，居民住房消費意願持續不振，減少了住房消費支出，部分轉為居民存款。

為了提振居民消費跟投資，董希淼建議嚴格落實大陸衛健委「九不准」要求，平衡好疫情防控和經濟增長的關係，最大限度降低疫情防控對經濟和民生的衝擊，穩定企業和居民的預期，進一步穩住宏觀經濟大盤。落實好前期端出的穩經濟一系列政策措施，財政政策和貨幣政策應更加積極有為，主動發力，繼續助力市場主體紓困解難和實體經濟穩步恢復，穩定居民就業，提高居民收入。

實體經濟 疫情 人民幣

延伸閱讀

好熱！ 花蓮光復高溫達38度 專家提醒周五水氣增

鴻海集團砸435億元入股紫光 專家：擴大半導體布局

擺脫疫情 陸汽車供應鏈復活

河南儲戶維權發酵 政府宣布墊付方案

相關新聞

台灣上半年對陸出口成長7.3% 貿易順差近800億元

根據大陸海關總署13日公布的統計數據，今年上半年兩岸進出口總額達到1,652.36億元，較去年同期成長9.5%。其中，大...

陸激增46兆存款不消費怎解？專家促嚴格落實「九不准」

大陸央行發布的數據顯示，2022年上半年大陸住戶存款增加了10.33兆人民幣（約合台幣45.92兆元），創下近年新高，對...

紫光董座李濱：會把大量股權出資款歸還債權人降低負債

紫光集團董事長李濱13日發布「致紫光集團全體員工的一封信」，談到關於解決目前的債務和資金問題，他表示，首先會把投入的大量...

大陸多地發文 鼓勵機關事業單位「團購」買房

大陸房市低迷，近期已有非常多刺激措施由各地政府端出，最新的進展是，不少地方發文鼓勵機關、事業單位「團購」商品房。

大陸跟南韓舉行FTA第二階段談判會 討論RCEP生效後合作

大陸跟南韓政府13日舉行雙方自貿協定第二階段談判首席談判代表會議，這是在2015年雙方簽訂自貿協定的基礎上，進一步探討R...

河南村鎮銀行風暴／白衣、黑衣人毆儲戶 警遭疑「外包鎮壓」

3000名河南村鎮銀行儲戶10日到鄭州維權，卻遭一群身分不明的黑衣、白衣人毆打。事件過後，多名儲戶稱生活受到滋擾，眾多網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。