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紫光集團董座李濱：今後設立業務、賦能、管理三總部

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
紫光集團董事長李濱發布「致紫光集團全體員工的一封信」。（取自紫光集團官網）
紫光集團董事長李濱發布「致紫光集團全體員工的一封信」。（取自紫光集團官網）

接任紫光集團董事長的李濱13日發布「致紫光集團全體員工的一封信」指出，集團今後還會設立三個總部，支持產業公司的高效發展，分別是業務總部、賦能總部和管理總部。

業務總部將把集團的核心業務劃分為幾個板塊，從發展戰略、投融資、產業協同等多個角度幫助集團的實體企業實現穩健成長。

賦能總部將設立產能建設、科研創新和國際合作三個中心，把各子公司急需，但又沒有足夠資金和人才獨立完成的產業鏈建設，以及部分前沿技術開發等工作進行資源整合，加大力度統一投入。

管理總部將為集團控股的各產業公司提供財務、人力、法務、信息化等中後台的服務支持。各主要產業子公司的核心班子成員也將一起參與到集團總體戰略規劃和產業協同工作中，今後的激勵和授權也會向一線的業務、市場、研發、生產等部門傾斜。

李濱還表示，集團下一步的發展，有五個角度的價值取向：一是要為國家的新興科技產業發展做出貢獻；二是為各位員工的前途和職業生涯負責；三是要保護現有投資人、廣大股民的利益；四是要保證原有債權人的資產安全；五是要承擔相應的社會責任。這是集團今後工作應當遵循的基本原則。

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