大陸上半年出口增長13.2% 6月外貿增速進一步提升

大陸海關總署13日上午公布，今年上半年，中國大陸貨物貿易進出口總值達人民幣19.8兆元，年比增長9.4%。其中，出口11.14兆元，增長13.2%；進口8.66兆元，增長4.8%。

海關總署新聞發言人李魁文指出，5月以來，隨著大陸疫情防控形勢總體向好，各項穩增長政策效應逐漸顯現，外貿企業復工復產有序推進，特別是長三角等地區進出口快速恢復，帶動大陸全國外貿整體增速明顯回升。

5月大陸外貿進出口增長9.5%，增速較4月加快9.4個百分點，6月增速進一步提升至14.3%。上半年，大陸對東協、歐盟、美國等三大貿易夥伴的進出口分別增長10.6%、7.5%和11.7%。

李魁文表示，總的來看，上半年中國大陸外貿進出口展現出較強的韌性， 一季度平穩開局，5、6月迅速扭轉4月增速下滑趨勢，為全年外貿「保穩提質」打下堅實的基礎。

他指出，儘管當前新冠肺炎疫情和國際環境更趨嚴峻複雜，中國外貿發展面臨一些不穩定、不確定因素，「保穩提質」還面臨不少壓力。但中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。此外，當前仍有若干因素支撐中國外貿持續增長：

一、國際市場需求相對穩定。李魁文表示，今年以來，盡管新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致外部環境風險挑戰增多，但總體來看，全球經濟仍呈現復甦態勢，國際市場需求保持穩定。

上半年，大陸電工器材、集成電路、汽車等機電產品出口分別增長24.8%、16.4%、51.1%；紡織服裝、塑料製品、鞋等勞動密集型產品出口分別增長10.8%、14.9%、31.4%。

二、大陸生產需求潛力足。今年以來，面對複雜嚴峻的外部環境和國內疫情衝擊帶來的經濟下行壓力，大陸中央高效統籌疫情防控和經濟社會發展，積極穩定宏觀經濟大盤，國內生產需求逐步恢復向好，為進口增長提供有力支撐。

上半年，中國銅材、基本有機化學品、集成電路等中間產品進口分別增長16.2%、7.9%和5.5%。

三、部分區域進出口迅速恢復，有力穩住外貿基本盤。李魁文指出，今年以來，長三角、珠三角、東北等地出現了局部疫情，相關地區外貿進出口一度下滑，但上述地區月度外貿進出口增速快速由負轉正、恢復向好。

5月，長三角、珠三角、東北地區進出口年比分別增長4.8%、2.8%和12.2%，6月增速進一步回升到14.9%、6.4%、12.8%。

四、市場主體活力有效激發。李魁文稱，隨著大陸官方穩經濟一攬子政策措施的落地見效，外貿保穩提質等各項工作加快推進，中國外貿市場主體活力有效激發。今年上半年有進出口實績的外貿企業數量年比增加5.5%，其中民營企業進出口增長13.6%，比整體增速高出4.2個百分點。