快訊

常為錢吵架！週刊爆：黃嘉千賺得多 夏克立吃味動怒

經濟陰霾碰上地緣政治風險 台灣還能只靠護國神山？

台北市長最新民調！陳時中支持度領先 看好度卻輸蔣萬安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸上半年出口增長13.2% 6月外貿增速進一步提升

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸今年上半年出口按人民幣計增長13.2%。圖為廣西欽州港貨櫃碼頭。新華社
大陸今年上半年出口按人民幣計增長13.2%。圖為廣西欽州港貨櫃碼頭。新華社

大陸海關總署13日上午公布，今年上半年，中國大陸貨物貿易進出口總值達人民幣19.8兆元，年比增長9.4%。其中，出口11.14兆元，增長13.2%；進口8.66兆元，增長4.8%。

海關總署新聞發言人李魁文指出，5月以來，隨著大陸疫情防控形勢總體向好，各項穩增長政策效應逐漸顯現，外貿企業復工復產有序推進，特別是長三角等地區進出口快速恢復，帶動大陸全國外貿整體增速明顯回升。

5月大陸外貿進出口增長9.5%，增速較4月加快9.4個百分點，6月增速進一步提升至14.3%。上半年，大陸對東協、歐盟、美國等三大貿易夥伴的進出口分別增長10.6%、7.5%和11.7%。

李魁文表示，總的來看，上半年中國大陸外貿進出口展現出較強的韌性， 一季度平穩開局，5、6月迅速扭轉4月增速下滑趨勢，為全年外貿「保穩提質」打下堅實的基礎。

他指出，儘管當前新冠肺炎疫情和國際環境更趨嚴峻複雜，中國外貿發展面臨一些不穩定、不確定因素，「保穩提質」還面臨不少壓力。但中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。此外，當前仍有若干因素支撐中國外貿持續增長：

一、國際市場需求相對穩定。李魁文表示，今年以來，盡管新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致外部環境風險挑戰增多，但總體來看，全球經濟仍呈現復甦態勢，國際市場需求保持穩定。

上半年，大陸電工器材、集成電路、汽車等機電產品出口分別增長24.8%、16.4%、51.1%；紡織服裝、塑料製品、鞋等勞動密集型產品出口分別增長10.8%、14.9%、31.4%。

二、大陸生產需求潛力足。今年以來，面對複雜嚴峻的外部環境和國內疫情衝擊帶來的經濟下行壓力，大陸中央高效統籌疫情防控和經濟社會發展，積極穩定宏觀經濟大盤，國內生產需求逐步恢復向好，為進口增長提供有力支撐。

上半年，中國銅材、基本有機化學品、集成電路等中間產品進口分別增長16.2%、7.9%和5.5%。

三、部分區域進出口迅速恢復，有力穩住外貿基本盤。李魁文指出，今年以來，長三角、珠三角、東北等地出現了局部疫情，相關地區外貿進出口一度下滑，但上述地區月度外貿進出口增速快速由負轉正、恢復向好。

5月，長三角、珠三角、東北地區進出口年比分別增長4.8%、2.8%和12.2%，6月增速進一步回升到14.9%、6.4%、12.8%。

四、市場主體活力有效激發。李魁文稱，隨著大陸官方穩經濟一攬子政策措施的落地見效，外貿保穩提質等各項工作加快推進，中國外貿市場主體活力有效激發。今年上半年有進出口實績的外貿企業數量年比增加5.5%，其中民營企業進出口增長13.6%，比整體增速高出4.2個百分點。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

鴻海入股紫光…與狼共舞 還是危機入市

欠林志玲錢！大陸公司被限制消费「超高酬勞」再曝光

擺脫疫情 陸汽車供應鏈復活

大陸西部外貿 綠色產業成主力

相關新聞

大陸上半年出口增長13.2% 6月外貿增速進一步提升

大陸海關總署13日上午公布，今年上半年，中國大陸貨物貿易進出口總值達人民幣19.8兆元，年比增長9.4%。其中，出口11...

易地扶貧搬遷家庭 至少1人就業

大陸國家鄉村振興局局長劉煥鑫表示，今年上半年，易地扶貧搬遷脫貧群眾就業規模459.4萬人，有勞動力的易地扶貧搬遷家庭，基...

上半年落戶366家 上海蟬聯「首店之都」

據上海市商務委員會消息，今年儘管受疫情影響，1月至6月上海依然引來366家首店落戶，由此蟬聯中國大陸「首店之都」桂冠。

防範遏制重特大事故 李克強：落實安全生產

大陸國務院安委會11日召開大陸全國安全生產電視電話會議。大陸國務院總理李克強作出批示強調，要層層壓緊壓實安全生產責任和措...

落戶限制擬放寬 個別超大城市除外

繼上海、杭州搶人才後，大陸國家發展改革委日前印發《十四五新型城鎮化實施方案》，其中提到「十四五」時期放開放寬除個別超大城...

擺脫疫情 陸汽車供應鏈復活

大陸中國汽車工業協會11日發布6月汽車工業產銷情況指出，6月，大陸汽車產銷分別達到249.9萬輛和250.2萬輛，環比增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。