河南儲戶維權發酵 政府宣布墊付方案

（德國之聲中文網）河南數千名銀行儲戶上周日（7月10日）在中國人民銀行鄭州分行外集結抗議，要求銀行歸還存款。這場抗議被安保人員暴力驅散，期間一名女性受傷，她向路透社表示，自己之後還受到騷擾。這位耿女士（音）表示，周二早上被一陣敲門聲驚醒，外面有男子聲稱她所居住的公寓漏水。她說：“我不知道他們是怎麼找到我的，他們來的是我家，但其實這個房子是在我媽媽名下的。”她表示，自己當時威脅說，如果外面的人闖進來她就跳樓。她在家中躲了大約3個小時，兩個陌生黑衣人在樓外站崗。之後她悄悄從另外一個出口離開。

河南省4家銀行自4月中旬以來凍結了所有現金提款，所涉凍結款價值或高達15億美元，導致成千上萬的小額儲蓄者無法取出存款，引發了零星的抗議活動。耿女士和母親在其中一家銀行存了11萬元。她說：“許多儲戶遇到這種情況——他們想拿走我們的手機，刪除視頻和證據。”

有表達維權意願的儲戶告訴路透社，最近幾周他們已被警察或者當地官員約談，要求儲戶不要抗議，還發出否則會失去工作的威脅。陳先生表示：“村支書會去你家的，會告訴你家人你在制造麻煩。”因為接受外媒采訪，他被指控是外國間諜。

河南警方和中國公安部沒有回應路透社的置評請求。

周日的集體維權事件之後，河南和安徽省都宣布了墊付方案。周一晚些時候發布公告稱，在單家銀行存款5萬元及以下客戶可拿回本金，本周五（7月15日）開始首批墊付。存款數目較大的今後會拿回存款，但沒有說明具體日期。安徽蚌埠市地方金融監督管理局也發布了墊付公告，墊付對象也是金額5萬元及以下的客戶。

一名沒有參加周日示威的儲戶徐先生對此評價說：“這沒有解決實質問題。”另外一名丁女士說，自己和母親在不同銀行一共存了80萬元：“他們發出這個聲明是因為我們拼命了。”她認為和還錢相比，這筆錢更像是保持社會穩定的安撫費用。周日的示威中，她的丈夫也受了傷。多名參加集會的抗議者告訴美聯社，警民發生沖突後，一些民眾受傷，被送往醫院治療。

在維權事件的同一天，警方發通報稱已逮捕一批涉案嫌犯。根據網易財經，河南省許昌市公安局通報，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團伙通過河南新財富集團等公司，以關聯持股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行，利用第三方互聯網金融平台和自營平台等進行攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金。

一名儲戶建立了一個微信群，他表示，當局指控他非法集會，甚至去打擾他生病的母親，妻子，還去學校找他的孩子，這給他造成了巨大的困擾。

也有人表示，當他們前往集會地點時，有警察、防疫人員還有其他人數次打來電話問人在哪裡，是否可以見面。如果遭到拒絕，就會不停的一直打來電話。兩名被警方帶走的儲戶透露，他們被要求簽署保證書，承諾不再參加抗議集會。

澳新銀行集團（ANZ）分析師本周二（7月12日）表示，雖然河南的這場危機涉及資金不高，但 “如果處理不當，該事件的社會影響可能會很大……還可能引發新一輪的監管收緊”。

（路透社，美聯社，法新社等）

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