防範遏制重特大事故 李克強：落實安全生產

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國務院安委會11日召開大陸全國安全生產電視電話會議。大陸國務院總理李克強作出批示強調，要層層壓緊壓實安全生產責任和措施，堅決防範遏制重特大事故發生。

中新社報導，李克強指出，安全生產須臾不可放鬆。今年以來一些地區和行業領域事故多發，教訓十分深刻。各地區、各有關部門和單位要認真貫徹中共中央、國務院決策部署，統籌發展和安全，樹牢底線思維，層層壓緊壓實安全生產責任和措施，有效防範化解重大安全風險。

他表示，要進一步強化安全監管執法，持續夯實安全生產基礎，提升安全發展水平。扎實開展經營性自建房安全隱患和城鎮燃氣等安全風險整治，進一步強化交通運輸、礦山、建築施工、危化品、水上船舶、消防等重點行業領域專項治理，對敷衍塞責、治理不力的要嚴肅問責，堅決防範遏制重特大事故發生，切實保障人民生命財產安全。

會議認為，經過各方共同努力，大陸全國安全生產工作取得積極成效，但仍處於爬坡過坎期，在各種主客觀因素影響下，形勢的嚴峻性複雜性遠超以往。必須保持清醒認識，強化底線思維，堅持不懈抓好安全生產各項工作。

會議強調，將防範化解重大安全風險作為重大政治責任，嚴格落實安全生產十五條硬措施。要把遏制重特大事故擺在更加突出的位置，全面排查治理各類重大風險隱患。要開展安全生產大檢查「回頭看」，依法依規嚴肅事故追責問責。協調聯動堵塞盲區漏洞，加強風險監測預警和現場監控。

國務院

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