上半年落戶366家 上海蟬聯「首店之都」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

上海市商務委員會消息，今年儘管受疫情影響，1月至6月上海依然引來366家首店落戶，由此蟬聯中國大陸「首店之都」桂冠。

中新社報導，7月8日，上海南京西路錦滄文華廣場迎來知名義大利奢侈品集團OTB旗下四大先鋒時尚設計品牌Maison Margiela、MARNI、JIL SANDER、AMIRI旗艦店入駐，這是上海疫情平穩、恢復生產生活秩序後，率先於核心商圈亮相的首批高能級首店。

據悉，2021年，上海累計開設各類品牌首店1078家，其中全球首店或者亞洲首店14家、中國首店167家。

「近年上海首發經濟發展十分強勁，成為打響上海購物品牌，豐富消費高質量供給的關鍵一招。」上海市商務委員會主任顧軍表示。

今年6月起，扎根上海中心城區靜安區的各大品牌首發活動全面復甦，有路易威登集團旗下品牌Tiffany的限量鈦金屬Hardwear項鏈及手鏈全球首發、LOEWE在恒隆廣場和靜安嘉里中心推出米蘭傢具手工藝全球限定首發新品、歷峰集團旗下品牌卡地亞推出Double C de Cartier系列全球首發新品等。今年下半年，上海還將舉辦2022全球新品首發季活動。

「下一步，上海將圍繞深化全球新品首發地建設，鼓勵國內外品牌在滬首發全球新品、落地品牌首店、設立企業總部，培育形成從首發到首店到總部的首發經濟效應。」顧軍說。

上海 品牌 疫情

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