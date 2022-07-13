易地扶貧搬遷家庭 至少1人就業

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家鄉村振興局局長劉煥鑫表示，今年上半年，易地扶貧搬遷脫貧群眾就業規模459.4萬人，有勞動力的易地扶貧搬遷家庭，基本實現至少1人就業。

新華社報導，劉煥鑫是在近日大陸全國易地扶貧搬遷後續扶持暨促進就業幫扶車間發展工作會議上表述。

據劉煥鑫介紹，截至6月底，大陸就業幫扶車間數量和吸納脫貧人口數量持續保持穩定，分別達到3.4萬個、43.3萬人，為脫貧人口穩定就業、鞏固拓展脫貧攻堅成果提供了重要支撐。

會議指出，要紮實做好易地扶貧搬遷後續扶持工作，確保搬遷脫貧群眾穩得住、融得進、逐步能致富。進一步加強對搬遷群眾的監測幫扶，優化監測方式，定期集中排查，及時將符合條件的搬遷群眾納入監測對象，實施精準幫扶。進一步加強對搬遷群眾的就業幫扶，強化東西部勞務協作，拓展就地就近就業管道，增強搬遷脫貧勞動力就業技能。進一步加強安置點幫扶產業園區建設，積極發展勞動密集型產業，發揮龍頭企業帶動作用，發展高質量庭院經濟。

會議強調，就業幫扶車間是促進就業的重要手段，也是促進脫貧人口就業增收的重要載體，將多措並舉促進就業幫扶車間高質量發展，確保完成就業幫扶車間數量穩定在3萬個以上、吸納脫貧人口就業數量穩定在40萬人以上的年度目標。全面排查，做到基礎底數清、政策落實清、經營狀況清。強化分類施策，實行「升級一批」「扶持一批」「新建一批」「清理一批」。強化政策支撐，做到現有政策落實到位、各類資金統籌使用、配套政策超前謀畫。

扶貧

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