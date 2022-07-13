僑鄉騰衝 邊境商貿、旅遊熱土

夏日騰衝，雨季已至，「極邊第一城」浸在濕潤的雨中，朦朧青翠，欣欣向榮。作為千年前的茶馬古道重鎮，百年前的僑商故里、翡翠之鄉，騰衝從古至今都是一片名副其實的「熱土」。

中新社報導，騰衝位於雲南省西南部，與緬甸毗鄰，是西南絲綢之路的交通要衝，成為最早通向南亞東南亞陸路交通線上的重要門戶和節點。

得地利之便，騰衝人自明代開始，前往緬甸、印度、泰國等地務工經商，將異國物產、多元文化與先進思潮帶回家鄉。

「院中鐵藝花窗均為英式風格，在當時可是稀罕物，來自主人楊大文在緬甸經營的鐵器公司，沿絲綢之路由馬幫馱回。」走進旅緬僑商舊宅楊家大院，這座建於1937年的院落原貌保留完好，三坊一照壁，四合五天井，走馬串角樓，是滇西民族建築的典型特徵，又有西方和東南亞元素，正如多元開放的騰衝僑鄉文化。

如今，楊家大院已搖身一變為頗具人氣的網紅餐廳，主打騰衝當地特色美食，吸引全大陸各地的遊客慕名前來品嘗。經營者倪學雲端出一口冒著熱氣的土陶鍋，向遊客介紹，「這道土鍋子，是騰衝人逢年過節必吃的菜餚，豐富食材層層叠叠、燴於一鍋，寓意團圓幸福、和諧美滿，這也是走南闖北的騰衝人最大的心願」。

世代延續的不僅是美食及其承載的美好祝願，還有敢闖敢拚、兢兢業業、勤勞致富的騰衝精神。近現代以來，騰衝人才輩出，目前騰衝有海外華僑、華人及港澳台同胞近35萬，分布在緬甸、泰國等24個國家和地區，延續商貿輝煌。

近年來，邊境僑鄉騰衝持續地煥發勃勃生機，展現如同其火山地熱區特性般的熱土魅力。根據統計，2021年，騰衝累計接待遊客7177.6萬人次，旅遊收入達794.5億元人民幣，連續四年進入大陸縣域旅遊綜合競爭力的百強縣市。