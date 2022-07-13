擺脫疫情 陸汽車供應鏈復活

大陸中國汽車工業協會11日發布6月汽車工業產銷情況指出，6月，大陸汽車產銷分別達到249.9萬輛和250.2萬輛，環比增長29.7%和34.4%，同比增長28.2%和23.8%，結束了下降趨勢。大陸汽車產業受疫情影響的供應鏈已全面恢復。

中新社報導，1到6月大陸汽車產銷均超過1200萬輛，分別達到1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比下降3.7%和6.6%，降幅比1到5月收窄5.9個百分點和5.6個百分點。

在大陸購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策相加下，6月乘用車市場批發量表現良好，終端市場也有明顯起色，總體呈現明顯增長，表現出淡季不淡特徵；商用車產銷環比呈較快增長，但同比依然呈較快下降。

值得一提的是，6月，大陸汽車企業出口24.9萬輛，連創歷史新高，環比增長1.8%，同比增長57.4%。上半年，大陸汽車出口保持較快增長，國際市場競爭力進一步顯現。6月，大陸新能源汽車產銷表現依然出色，當月產銷接近60萬輛，再創歷史新高。分別達到59萬輛和59.6萬輛，環比增長26.6%和33.4%，同比增長均為1.3倍，市場占有率達到23.8%。

1到6月，大陸新能源汽車產銷持續呈現高速增長，大陸新能源汽車產銷分別達到266.1萬輛和260萬輛，同比增長均為1.2倍，市場占有率達到21.6%。在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車產銷繼續保持高速增長趨勢。

1到6月，大陸汽車銷量排名前十位的企業（集團）共銷售1034.3萬輛，占汽車銷售總量的85.8%。在汽車銷量排名前十位企業中，與上年同期相比，比亞迪銷量增速依然最為明顯，廣汽和奇瑞汽車呈較快增長，其他企業依然呈一定下降。