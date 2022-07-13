落戶限制擬放寬 個別超大城市除外

繼上海、杭州搶人才後，大陸國家發展改革委日前印發《十四五新型城鎮化實施方案》，其中提到「十四五」時期放開放寬除個別超大城市外的落戶限制，試行以經常居住地登記戶口制度。這將有助加速農民進城和三線以下城市的「城鎮化」。

上述《實施方案》提出，到2025年，大陸全國常住人口城鎮化率穩步提高，戶籍人口城鎮化率明顯提高，戶籍人口城鎮化率與常住人口城鎮化率差距明顯縮小。農業轉移人口市民化質量顯著提升，城鎮基本公共服務覆蓋全部未落戶常住人口。

到2025年，「兩橫三縱」城鎮化戰略格局全面形成，城市群承載人口和經濟的能力明顯增強，重點都市圈建設取得明顯進展，軌道上的京津冀、長三角、粵港澳大灣區基本建成。新增建設用地規模控制在2950萬畝以內，能源資源利用效率大幅提升，地級及以上城市空氣質量優良天數比率提高到 87.5%，城市建成區綠化覆蓋率超過 43%。系統完備、科學規範、運行有效的城市治理體系基本建立，治理能力明顯增強。

具體措施方面，《實施方案》提出，全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，確保外地與本地農業轉移人口進城落戶標準一視同仁。全面放寬城區常住人口300萬至500萬的中型大城市落戶條件。完善城區常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策，精簡積分項目，確保社會保險繳納年限和居住年限分數占主要比例，鼓勵取消年度落戶名額限制。

各城市因地制宜制定辦法，促進在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口舉家進城落戶，並與城鎮居民享有同等權利、履行同等義務。完善全國公開統一的戶籍管理政務服務平台，提高戶籍登記和遷移便利度。依法保障進城落戶農民的農村土地承包權、宅基地使用權、集體收益分配權，健全農戶「三權」市場化退出機制配套。

《實施方案》還就強化隨遷子女基本公共教育保障提出，保障隨遷子女在流入地受教育權利，以公辦學校為主將隨遷子女納入流入地義務教育保障範圍。根據人口流動實際調整人口流入流出地區教師編制定額，加大人口集中流入城市義務教育階段學位供給。逐步將農業轉移人口納入流入地中等職業教育、普通高中教育、普惠性學前教育保障範圍。