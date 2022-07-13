四川首份RCEP原產地自主聲明開出

東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東方汽輪機」），近日開出四川首份《區域全面經濟夥伴關係協議》（RCEP）原產地自主聲明。此舉標誌著該企業成為全省首家獲得RCEP經核准出口商資質的裝備製造類企業，同時也標誌著德陽裝備製造「走出去」，開啟RCEP新時代。

這份聲明為東方汽輪機出口至柬埔寨的汽輪機備件，貨值9萬美元。據介紹，成為經核准出口商的企業，其貨物在出口時無需申領原產地證書，可隨時自主出具原產地聲明，用於出口貨物在RCEP成員間享惠，效力等同海關或貿促會簽發的原產地證書，但簽發時間更短，貨物通關流轉速度更快，將大大提升通關效率，進一步增強企業國際市場競爭力。

「成為RCEP經核准出口商，公司產品在RCEP朋友圈中的認可度也進一步提高，闖海外市場的底氣和勁頭也更足了。」東方汽輪機國際業務負責人表示，近年來，企業已成功闖入歐洲等發達經濟體市場，產品覆蓋亞非拉和歐洲近30個國家和地區，助推「德陽造」邁向更廣闊的國際舞台。