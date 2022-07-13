陸大學畢業生基層就業 今年逾12萬人

最近，中國人民大學碩士研究生楊珺畢業了，她的學生生涯畫上了句號。9月，她將以江西省選調生的身分，開啟為期兩年的駐村生活。

新華社報導，「感知鄉村發展，在農村的廣闊天地實現人生抱負。」這是楊珺對基層工作的期盼，也是當下越來越多大學畢業生的就業選擇。

根據大陸教育部、人力資源和社會保障部等發布，今年「三支一扶」計劃、農村教師特崗計劃、大學生志願服務西部計劃等基層就業服務項目，僅大陸全國項目招募規模就超過12萬人。

以選派大學畢業生到基層支教（協助教學）、支農、支醫和幫扶鄉村振興的就業計劃「三支一扶」為例，該計劃今年擬招募3.4萬人，較去年增加2000人。招聘教師到農村初中、小學任教的特崗計劃，今年也將招聘6.7萬人。

「有知識、有技能的大學生到基層就業，極大改變了中西部地區農村的人才短缺局面。」陜西省商洛市人社局四級調研員張燾說。

在位於秦嶺山區的商洛市洛南縣古城鎮中心小學，近5年來共有33名青年教師通過特崗計劃進校工作，師資力量因此加強，學校也得以開設電子琴、葫蘆絲等一批興趣社團。

2019年入職古城鎮中心小學的大學畢業生劉鑫，如今已是重點教師。由於所帶班級近半數學生的父母長期在外務工，他每學期會對每名學生至少家訪3次。「母親如何對我，我就如何對待學生。」劉鑫說，呵護孩子健康成長實現了自己對所學專業的期待。

大陸國務院新聞辦公室4月發布的《新時代的中國青年》白皮書指出，截至2021年，47萬名「三支一扶」人員、數百萬參與「三下鄉」社會實踐的青年學生，為脫貧攻堅和鄉村振興提供新助力。

2018年，從西安醫學院畢業的張倩成為商洛市山陽縣人民醫院的神經內科醫生。才入職不到一年，她便獲得前往西安交通大學第一附屬醫院進修的機會，學會了肌電圖檢查技術。如今，28歲的她已經帶起了自己的團隊。

「目前，我們是商洛市所有縣級醫院中唯一能開展肌電圖診療的醫院。」張倩說，相信年輕人在基層能得到更充分的歷練。

為了讓人才安心在基層工作，大陸政府持續優化服務保障，並結合實際調整崗位以利人崗相適。2022年，大陸中央財政按照東中西部地區每人每年人民幣1.2萬元至3萬元不等（西藏、新疆南疆四地州為4萬元）的標準，為「三支一扶」人員給予補助。同時，在原有服務領域基礎上，將拓展鄉村建設助理員、野生動植物保護等服務崗位。

除參與基層服務項目外，縣域內蓬勃發展的產業對畢業生的吸引力也在增強。中國人民大學公共管理學院副教授張瓊指出，地區產業鏈不斷延伸，「讓畢業生返回基層後面對的不是單一企業，而是廣闊的就業市場」。