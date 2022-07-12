曾想買聯發科、台積電 大陸清華紫光破產後交割完畢

歷時近一年的紫光集團破產重整案，進入收官階段。這家中國大陸半導體企業公告稱，已於星期一（7月11日）完成了公司股權的工商變更登記手續，兩家原股東清華控股有限公司及北京健坤投資集團有限公司全部退出，公司100%股權已登記至北京智廣芯控股有限公司（簡稱智廣芯）名下。

綜合財新網、每日經濟新聞等，智廣芯成立於2021年11月22日，註冊資本549億元（人民幣，下同），是北京智路資產管理有限公司和北京建廣資產管理有限公司作為牽頭方組成的聯合體，為收購紫光集團而搭建的收購平台。

紫光旗下芯片（晶片）設計、雲服務及存儲設備製造等業務，對中國推動的供應鏈自主及進口替代具有戰略價值，其重整前景為市場所關注。

根據公告，紫光集團這家市值超過千億元的企業同時發生人事變更，其董事會於星期一選舉智路資本實控人李濱為董事長，兼任總經理，取代此前執掌紫光集團十多年的原董事長趙偉國。

財新網引述熟悉該交易的人士透露，紫光集團管理人已於星期一下午與智路建廣聯合體舉行了交接會，將紫光集團的章證照及經營管理事務全面移交。

紫光集團是中國大陸最大校企清華控股集團旗下的重要科技集團，曾經放話要買聯發科、台積電。企業涉及半導體、雲計算等領域，旗下有紫光股份、紫光國微、長江存儲、紫光展銳、紫光雲等資產，整體規模近3000億元。2020年11月，因無法償還2017年發行的13億元規模私募債券本金，紫光集團開始深陷多重債務違約，引發全面破產重整。

歷經近一年的談判後，紫光集團旗下主要上市平臺在2021年12月公告顯示，智路資本、建廣資產等七家機構組成的聯合體，擊敗浙江國資與阿里巴巴聯合體，成為紫光破產管理人選定的戰略投資者。

這個聯合體出資600億元接盤紫光集團。該筆款項於今年4月1日前到位，重整進入交割階段。此前，管理人曾承諾，要在今年7月14日前實現交割。