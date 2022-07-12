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陸外交部：賴清德訪日不妥當 已向日本提出抗議

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（大陸外交部網站）
大陸外交部發言人汪文斌。（大陸外交部網站）

針對副總統賴清德訪問日本，弔唁前日本首相安倍晉三，大陸外交部發言人汪文斌12日表示，此次賴清德訪日並不妥當，是民進黨當局的政治操弄和小動作，為此已要求大陸駐日大使館向日本外務省提交抗議。

汪文斌在大陸外交部例行記者會上做出回應，他先否認報導中稱呼賴清德為副總統，強調台灣屬中國一部分、沒有所謂副總統的職稱。汪文斌同時批評民進黨當局，利用此次事件，進行政治操弄和小動作，為此已要求大陸駐日大使館向日本外務省提交抗議，認為此次賴清德訪日並不妥當。

安倍晉三日前遇刺身亡，12日家屬在東京增上寺舉行家祭，只有受邀親友能入場，賴清德以親友身分進入增上寺弔唁安倍晉三，接載賴的座車於今天中午12時34分左右駛入增上寺。據悉，今天受邀者包括親友、內閣閣員及重要親近議員，旅日台籍獨派人士金美齡也受邀。

賴清德 日本 安倍晉三

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