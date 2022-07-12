聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸外交部：賴清德訪日不妥當 已向日本提出抗議
針對副總統賴清德訪問日本，弔唁前日本首相安倍晉三，大陸外交部發言人汪文斌12日表示，此次賴清德訪日並不妥當，是民進黨當局的政治操弄和小動作，為此已要求大陸駐日大使館向日本外務省提交抗議。
汪文斌在大陸外交部例行記者會上做出回應，他先否認報導中稱呼賴清德為副總統，強調台灣屬中國一部分、沒有所謂副總統的職稱。汪文斌同時批評民進黨當局，利用此次事件，進行政治操弄和小動作，為此已要求大陸駐日大使館向日本外務省提交抗議，認為此次賴清德訪日並不妥當。
安倍晉三日前遇刺身亡，12日家屬在東京增上寺舉行家祭，只有受邀親友能入場，賴清德以親友身分進入增上寺弔唁安倍晉三，接載賴的座車於今天中午12時34分左右駛入增上寺。據悉，今天受邀者包括親友、內閣閣員及重要親近議員，旅日台籍獨派人士金美齡也受邀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言