上海消費者信心指數 第二季收入評價跌至最低點

上海封控貫穿了第一和第二季的大部分時間，當地於6月正式解封。上海財經大學上海市消費者信心指數顯示，第二季指數按季度和按年均出現大幅下降，其中，收入評價指數91.0點，降到中性值100點以下，處於調查以來的最低點位，說明本次官方疫情封控對消費者的收入狀況產生了較大影響。

分析指出，要加大就業扶持力度，全方位緩解就業壓力。同時，全力扶持小微企業和重點企業等的生存和發展。

據據「第一財經」，上海社會調查研究中心上財分中心和上海財經大學應用統計研究中心發布調查，結果顯示，2022年第二季上海財經大學上海市消費者信心指數為104.4點，按季度和按年分別大幅下降了12.7點和17.4點。其中，消費者評價指數為101.0點，略高於中性值100點，按季度和按年分別下降18.0點和19.8點；消費者預期指數為107.9點，按季度和按年分別下降7.4點和15.0點。

本季度收入評價指數91.0點，降到中性值100點以下，處於調查以來的最低點位，且是僅有的兩次跌破中性值，上一次是2009年第一季度，按季度和按年都出現了大幅的下滑，尤其是按年下降了30.4點，按季度下降23.7點，總體看是本季調整幅度最大的指數，說明本次封控對消費者的收入狀況產生較大影響。

同時，第二季購買意願指數89.7點，按季度和按年略下調了2.0和3.2點，是本季度變化最小的指數。其中，買房時機指數大幅下跌至66.3點，按季度下降24.8點，按年降17.8點；當期買車時機指數為90.0點，按季度升5.2點，按年降5.6點，依然保持在較高點位，說明「疫情在一定程度上催生消費者對私家車的需求」；家用大件耐用品購買時機指數111.9點，按季度和按年均出現大幅提高，且幅度相當，為13.8點。

季度消費者對收入和就業的評價滑落低點，但同時購買意願大幅增強，說明總體來看消費者還保有一定的購買力，同時對經濟的發展前景持肯定態度。

上海財經大學應用統計研究中心主任徐國祥和統計與管理學院教授吳純傑、崔暢分析指出，第二季上海市消費者信心總指數和各分類指數大多出現較大幅下降。主要原因在於本季度上海市受到的疫情衝擊較為嚴重，居民對當前及未來經濟形勢、就業形勢、收入感知等出現了一定程度的不穩定預期；同時，國際經濟形勢依然嚴峻，俄烏衝突持續，國際地緣政治競爭加劇。

徐國祥建議，加大就業扶持力度，全方位緩解就業壓力。從本次調查結果看，在疫情的影響下，各個收入和年齡段的消費者群體普遍表現出對就業的高度擔憂，因此要打開各個渠道，從降低用工成本、援企紓困政策等各個方面來幫助困難企業穩定就業崗位，同時加強青年和大學畢業生就業和創業扶持，加強失業人員就業幫扶和基本保障等，力保就業穩定。

同時也要全力扶持小微企業和重點企業等的生存和發展。增強經濟內生動力，穩定外貿，促進消費投資。在拉動內需方面可以從大宗消費入手，本季度的調查發現，消費者的購車意願和預期不降反升，可以以此為抓手，出台相應的鼓勵措施，大力促進消費加快復甦。