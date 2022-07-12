湘江實驗室揭牌 聚焦先進計算

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

湘江實驗室10日在長沙揭牌，將打造大陸國內領先、世界一流的先進計算與人工智能實驗室，著力突破一批戰略性、前瞻性、基礎性重大科學問題與關鍵核心技術並開展應用示範。

中新社報導，近年來，隨著數位經濟不斷發展，算力已成為全球戰略競爭的新焦點。

湖南在先進計算與人工智能領域優勢突出，擁有大陸國家超級計算長沙中心、國家基礎科學中心等創新平台，研製出世界領先的天河系列超級計算機，形成了以飛騰、鯤鵬CPU、景嘉微GPU、麒麟操作系統為核心的「兩芯一生態」計算體系。

中國工程院院士、湘江實驗室主任陳曉紅介紹，湘江實驗室以「1346」為整體框架開展布局與建設，即建成一個實驗室總部，建設算力、算法、算據三大中心，聚焦數據智能、高性能計算的人工智能、新型智能計算、面向領域的關鍵共性技術四大主攻方向，在智能製造、智慧醫療康養、智慧資源能源與環境、智慧交通與物流、科學監管與社會治理、數位媒體六大領域開展深度應用，打造示範引領區。目前，該實驗室已有19個院士專家團隊入駐。

聚集海內外科技創新資源，湘江實驗室按照「總部+分部+創新中心」進行布局。總部由重大基礎研究、科技創新和成果轉化等部門組成；分部設在大陸國防科技大學、中南大學、湖南大學、湖南工商大學等7所大學，建立共性關鍵技術的研究基地；創新中心設在華為、湖南鋼鐵等25家企業，建立科創中心和成果轉化中心。

院士

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