東協榴蓮拚銷陸 東博會助攻

中國大陸—東協博覽會（東博會）秘書處秘書長韋朝暉10日表示，借助東博會線上平台，110家東協國家源頭供應商與中國大陸大型電商平台、供應鏈企業開展「雲洽談」，為東南亞榴蓮進入中國大陸的大市場創造了新的機遇。

中新社報導，7月上旬，東博會秘書處、馬來西亞駐南寧總領事館、泰國駐南寧總領事館、越南駐南寧總領事館、馬來西亞對外貿易發展局、泰國商業部國際貿易促進廳共同舉辦線上榴蓮節，以深化中國東協農產品合作。

本次榴蓮節展品含貓山王、金枕、干堯、甲侖和托曼尼等榴蓮品種，以及榴蓮乾、榴蓮冰淇淋、榴蓮咖啡、榴蓮披薩等產品。泰國皇家農場集團、馬來西亞杜來水果等大型果園、品牌企業在線分享榴蓮產業新趨勢。

儘管受疫情防控等多重因素影響，榴蓮、山竹等東南亞熱帶水果近年在中國大陸市場仍供不應求。「吉隆坡—南寧」榴蓮空運專線日前啟動，開闢馬來西亞高端榴蓮出口中國大陸新通道。一位參與榴蓮節洽談的廣東採購商稱，東南亞有很多榴蓮加工產品未進入大陸市場，中國大陸—東協榴蓮產業還有很大上升空間。

東協多家參會客商表示，本次洽談為其榴蓮產品銷售提供了合作管道，實現精準對接，將助力企業更快打開中國大陸市場。

本次榴蓮節是東博會系列經貿活動之一，也是東博會首次以東協特色單一產品「製造節日」的創新嘗試。