大陸西部外貿 綠色產業成主力

正在舉行的第28屆中國蘭州投資貿易洽談會（蘭洽會）上，蘭州廣通新能源汽車有限公司與德國卡梅拜爾汽車有限公司簽訂了純電動公車採購及投資合約。

新華社報導，「這次簽約意味著我們生產的電動公車進入歐盟新能源汽車市場。下一步，我們會進一步讓海外客戶加深對『蘭州造』電動公車的認知，提升新能源汽車品牌的知名度。」蘭州廣通新能源汽車有限公司董事長楊健說。

德國博特羅普市市長貝恩德·蒂施勒在視訊致詞中表示，中國企業在製造電動巴士和技術研發領域擁有成功經驗和領先技術。「德國乃至歐洲對電動公車需求量大，希望簽約帶來的經濟聯繫能進一步擴展。」

氫能源開發、物流合作、高端銅箔製造、新能源電動車購銷…第28屆中國蘭州投資貿易洽談會期間，綠色產業頻頻「亮相」，不斷簽出大單。

在風光電資源豐富的中國大陸西部地區，新能源產業成為經濟高質量發展的重要牽引和支撐，以新能源、新材料、新通道為代表的綠色產業成為中國大陸西部加強對外合作交流新的增長極。

馬來西亞萊卡特公司與甘肅大禹節水集團股份有限公司已有五年合作經歷。本屆蘭洽會上，雙方就進一步合作簽約重點合作項目。萊卡特公司代表周仁傑表示，未來想在水肥一體化灌溉、智能自動化控制、太陽能節能等方面與大禹節水更深入合作。

「大禹節水集團在馬來西亞、泰國、越南和印尼等東南亞國家積累了豐富的客戶資源，目前發展勢頭迅猛。」甘肅大禹節水集團股份有限公司黨委書記王衝說，大禹節水將因地制宜制定市場開拓政策，充分利用公司現有資源，進一步增加產品供應範圍，提升技術水平。

在「雙碳」目標引領下，新能源產業迎來新一輪發展機遇。