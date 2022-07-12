今年航海日 聚焦低碳智能

7月11日是第十八個中國航海日，根據2022年中國航海日活動周記者會消息，今年航海日將聚焦航運綠色低碳智能發展，並於7月10日至16日，在活動主場遼寧大連及大陸各地組織開展豐富多彩的活動。

新華社報導，據中國航海學會常務副理事長張寶晨介紹，為進一步提升中國航海日活動的承載力、品牌力和影響力，今年是第一次組織航海日活動周系列活動。本次航海日活動周以「引領航海綠色低碳智能新趨勢」為主題，系列活動主要有2022年中國航海日論壇、中國航海學會2022年學術年會、全國航海科普周活動、航海科技博覽會四大主題內容。

遼寧省大連市是今年航海日活動主場。航海日活動周期間，大連海事大學將舉辦大陸全國航海科普知識競賽等活動；大連海洋大學將舉辦大連大學城市帆船巡展活動；大連海事局將向社會公眾免費開放海巡船艇、燈塔等航海基礎設施和船舶交通管理中心。同時，全市還將組織開展以宣傳航海文化為主題的系列群眾文化活動。

大陸交通運輸部水運局副局長易繼勇說，近年來，交通運輸部高度重視水運綠色低碳智能發展，從基礎設施建設、運輸結構調整、新能源清潔能源應用、汙染治理等方面做出系統部署，水運綠色低碳智能發展取得明顯成效。在推進水運綠色低碳發展方面，完善新能源、清潔能源在水運領域應用的法規制度和標準，強化船舶大氣汙染物及船舶和港口汙染治理。在推進水運智能發展方面，積極推進智慧港口、智慧航道建設和智能航運發展。

據了解，海運承擔了中國大陸約95%的外貿貨物運輸量。截至2021年年底，中國大陸控制的海運船隊運力規模達3.5億載重噸，居世界第二位。