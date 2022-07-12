露營熱 帶旺浙戶外用品業

隨著露營經濟不斷火熱，浙江省金華市武義縣的特色產業也搭上快車，戶外用品產業銷量迎來猛增。今年以來，當地80%以上露營裝備製造企業營收增長超過50%。

中新社報導，「我們的帳篷以供應海外市場為主，客戶涵蓋美國、英國、德國、日本、澳洲等60多個國家和地區。2021年9月以來，我們產品逐步走進大陸國內市場，反響不錯。」武義一家戶外用品公司相關負責人文明說。

浙江縣域經濟富有特色，武義縣則以休閒產業聞名，戶外用品產量和出口量均佔全大陸40%以上，是大陸旅遊休閒產品出口基地，水、陸、空和春、夏、秋、冬四季休閒運動產品齊全。2021年，武義旅遊休閑用品行業擁有規模以上工業企業62家，產值42.68億元人民幣。

「我剛體驗完越野車項目，彎道的時候太刺激了。接下來還打算去試試熱氣球項目，然後回帳篷和朋友燒烤。」近日，一位來自杭州的遊客在武義大斗山飛行營地說。7月8日至7月10日，一場提供展銷、體驗服務的露營產品展在當地舉行。

據悉，近年來，有中國天然氧吧、溫泉之城等美譽的武義出現一大批露營基地。戶外用品產業正與縣域美景結合，催生新的特色經濟。

武義縣委副書記、縣長李強表示，武義擁有豐富的旅遊資源、堅實的製造基礎和強勁的電商經濟，當地希望同海內外休閒運動產品採購商和戶外愛好者一起，開拓新藍海，實現互利互惠、共享共贏。