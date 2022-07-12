露營熱 帶旺浙戶外用品業

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
湖北省恩施土家族苗族自治州鑼圈岩地質公園的戶外露營基地，吸引不少遊客露營避暑。（新華社）
湖北省恩施土家族苗族自治州鑼圈岩地質公園的戶外露營基地，吸引不少遊客露營避暑。（新華社）

隨著露營經濟不斷火熱，浙江省金華市武義縣的特色產業也搭上快車，戶外用品產業銷量迎來猛增。今年以來，當地80%以上露營裝備製造企業營收增長超過50%。

中新社報導，「我們的帳篷以供應海外市場為主，客戶涵蓋美國、英國、德國、日本、澳洲等60多個國家和地區。2021年9月以來，我們產品逐步走進大陸國內市場，反響不錯。」武義一家戶外用品公司相關負責人文明說。

浙江縣域經濟富有特色，武義縣則以休閒產業聞名，戶外用品產量和出口量均佔全大陸40%以上，是大陸旅遊休閒產品出口基地，水、陸、空和春、夏、秋、冬四季休閒運動產品齊全。2021年，武義旅遊休閑用品行業擁有規模以上工業企業62家，產值42.68億元人民幣。

「我剛體驗完越野車項目，彎道的時候太刺激了。接下來還打算去試試熱氣球項目，然後回帳篷和朋友燒烤。」近日，一位來自杭州的遊客在武義大斗山飛行營地說。7月8日至7月10日，一場提供展銷、體驗服務的露營產品展在當地舉行。

據悉，近年來，有中國天然氧吧、溫泉之城等美譽的武義出現一大批露營基地。戶外用品產業正與縣域美景結合，催生新的特色經濟。

武義縣委副書記、縣長李強表示，武義擁有豐富的旅遊資源、堅實的製造基礎和強勁的電商經濟，當地希望同海內外休閒運動產品採購商和戶外愛好者一起，開拓新藍海，實現互利互惠、共享共贏。

露營 電商

延伸閱讀

晴朗炎熱到周二 吳德榮：菲東熱帶擾動將致天氣轉變

馬來貘雙人休閒椅、摺疊收納籃快收！全家便利商店推「LAMIO全家凹豆風」集點加價購　10款戶外休閒商品可愛又實用

下周有熱帶擾動發展 吳德榮：離台不算遠 密切觀察

中國露營精緻化 有商機也潛藏危機

相關新聞

河南村鎮銀行網路吸金 釀大危機

數千名河南村鎮銀行存戶十日赴河南省會鄭州維權，與警方爆發衝突，引起關注。針對這起銀行爆雷約人民幣四百億元（約新台幣一千七...

不再一櫃難求 陸航運超級旺季結束？

近兩年來，多國受疫情影響停工，大陸訂單增多，導致大陸出口到歐美地區的海運運費以倍計飆升，隨著供應鏈恢復，這波航運業的超級...

東協榴蓮拚銷陸 東博會助攻

中國大陸—東協博覽會（東博會）秘書處秘書長韋朝暉10日表示，借助東博會線上平台，110家東協國家源頭供應商與中國大陸大型...

物流變忙 陸估下半年經濟回升

上半年中國大陸國內生產總值（GDP）等核心經濟數據即將公布。多輪疫情衝擊下，上半年經濟增速能否穩住？近期率先出爐的部分指...

露營熱 帶旺浙戶外用品業

隨著露營經濟不斷火熱，浙江省金華市武義縣的特色產業也搭上快車，戶外用品產業銷量迎來猛增。今年以來，當地80%以上露營裝備...

走訪福建台企 李克強：大家一起發財

儘管大陸經濟放緩，大陸總理李克強7日走訪台資企業六和機械時，鼓勵企業靠創新、靠質量贏得更大市場。六和機械總經理蔡榮華表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。