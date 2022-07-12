月中開工 上海將建核酸產業園區

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據上海市奉賢區消息，上海杭州灣經濟技術開發區全力打造核酸產業生態圈，首個核酸產業園本月中旬將開工。

核酸產業園區占地3平方公里，先期將打造720畝核酸產業首發地、先行區。

中新社報導，核酸是脫氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）的總稱，是由許多核苷酸單體聚合成的生物大分子化合物，為生命的最基本物質之一。據瞭解，在核酸藥物方面，上海杭州灣經濟技術開發區集聚了大陸核酸檢測試劑關鍵技術的主力供應商、核酸藥物技術平台。

生物醫藥產業是上海市三大戰略性先導產業之一，上海杭州灣經濟技術開發區立足市級化工新材料特色園區和醫藥原料藥集聚特色，發展核酸基因藥物產業，持續有力推動生物醫藥產業更高水平、更深層次發展。

據透露，在核酸技術發展方面，開發區投資18億元人民幣。

在產業園的基礎上，建設120畝核酸產業技術中心，建設11棟合計11萬平方公尺研發培育大樓，並提供5萬平方公尺地下空間，為核酸生物醫藥研發企業提供充裕的發展空間。

上海 開發區

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