物流變忙 陸估下半年經濟回升

上半年中國大陸國內生產總值（GDP）等核心經濟數據即將公布。多輪疫情衝擊下，上半年經濟增速能否穩住？近期率先出爐的部分指標透露積極信號。

中新社報導，採購經理指數（PMI）是反映經濟變化趨勢的先行指標，被認為與GDP具有高度相關性。6月分，大陸製造業PMI回升至50.2%，在連續3個月收縮後重返擴張區間。調查的21個行業中，有13個行業PMI位於擴張區間。生產經營活動預期指數為55.2%，升至近3個月高點。一系列跡象折射出積極因素正不斷積累。

中信證券宏觀首席分析師程強指出，隨著疫情防控形勢持續向好，穩經濟一籃子政策措施加快落地生效，大陸製造業供需循環明顯復甦。目前製造業生產經營尚處復甦初期，考慮到復甦行業數量有望進一步增加、企業經營預期明朗樂觀及交通物流條件進一步改善，預計後續PMI仍有向上動能。

經濟修復還表現在物流的繁忙。大陸國家郵政局預計，上半年快遞業務量將超過500億件，同比增長約3.6%，業務收入預計接近5000億元人民幣，同比增長約2.8%。

隨疫情緩解，補償性消費潛力釋放，節日促銷活動，有效帶動業務量實現快速增長。如端午期間行業攬收量約9.4億件，同比增長17%。

中國物流與採購聯合會發布的數據亦顯示，6月分大陸物流業景氣指數為52.1%，較上月回升2.8個百分點，這是該指數時隔3個月再次重回50%以上。

中國物流與採購聯合會會長助理何輝表示，隨著穩經濟政策持續發力及大陸疫情防控形勢好轉，市場供需兩端業務活動趨於活躍。預計後期隨著需求釋放，生產加快，物流行業整體水平將恢復至較活躍水平。

需求不足是此前外界對大陸經濟的主要擔憂之一，該狀況也出現改善。6月分大陸居民消費價格指數（CPI）中，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。國泰君安證券研究團隊認為，這顯示消費有初步復甦跡象，尤其是線下服務消費，主要體現在兩方面。

一方面，6月分核心CPI環比上行0.1%，由此前略弱於季節性轉變為略高於季節性；另一方面，從分項看，當月機票、旅遊和賓館住宿價格環比分別上漲19.2%、1.2%和0.3%，漲幅均較上月擴大，顯示出行類消費修復明顯。

伴隨一系列積極信號，今年大陸經濟下半場怎麼走？中國銀行研究院認為，儘管GDP增速明顯降低，但大陸經濟穩定運行具有堅實基礎，物價漲幅處於合理區間，就業形勢總體穩定，財政赤字率低於3%，貨幣政策仍處於常態化區間，宏觀政策仍有較大空間。預計下半年經濟將逐季回升。