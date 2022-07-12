物流變忙 陸估下半年經濟回升

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
上半年大陸GDP公布在即，多項先行指標釋積極信號。圖為星巴克上海烘焙工坊恢復營業。（新華社）
上半年大陸GDP公布在即，多項先行指標釋積極信號。圖為星巴克上海烘焙工坊恢復營業。（新華社）

上半年中國大陸國內生產總值（GDP）等核心經濟數據即將公布。多輪疫情衝擊下，上半年經濟增速能否穩住？近期率先出爐的部分指標透露積極信號。

中新社報導，採購經理指數（PMI）是反映經濟變化趨勢的先行指標，被認為與GDP具有高度相關性。6月分，大陸製造業PMI回升至50.2%，在連續3個月收縮後重返擴張區間。調查的21個行業中，有13個行業PMI位於擴張區間。生產經營活動預期指數為55.2%，升至近3個月高點。一系列跡象折射出積極因素正不斷積累。

中信證券宏觀首席分析師程強指出，隨著疫情防控形勢持續向好，穩經濟一籃子政策措施加快落地生效，大陸製造業供需循環明顯復甦。目前製造業生產經營尚處復甦初期，考慮到復甦行業數量有望進一步增加、企業經營預期明朗樂觀及交通物流條件進一步改善，預計後續PMI仍有向上動能。

經濟修復還表現在物流的繁忙。大陸國家郵政局預計，上半年快遞業務量將超過500億件，同比增長約3.6%，業務收入預計接近5000億元人民幣，同比增長約2.8%。

隨疫情緩解，補償性消費潛力釋放，節日促銷活動，有效帶動業務量實現快速增長。如端午期間行業攬收量約9.4億件，同比增長17%。

中國物流與採購聯合會發布的數據亦顯示，6月分大陸物流業景氣指數為52.1%，較上月回升2.8個百分點，這是該指數時隔3個月再次重回50%以上。

中國物流與採購聯合會會長助理何輝表示，隨著穩經濟政策持續發力及大陸疫情防控形勢好轉，市場供需兩端業務活動趨於活躍。預計後期隨著需求釋放，生產加快，物流行業整體水平將恢復至較活躍水平。

需求不足是此前外界對大陸經濟的主要擔憂之一，該狀況也出現改善。6月分大陸居民消費價格指數（CPI）中，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。國泰君安證券研究團隊認為，這顯示消費有初步復甦跡象，尤其是線下服務消費，主要體現在兩方面。

一方面，6月分核心CPI環比上行0.1%，由此前略弱於季節性轉變為略高於季節性；另一方面，從分項看，當月機票、旅遊和賓館住宿價格環比分別上漲19.2%、1.2%和0.3%，漲幅均較上月擴大，顯示出行類消費修復明顯。

伴隨一系列積極信號，今年大陸經濟下半場怎麼走？中國銀行研究院認為，儘管GDP增速明顯降低，但大陸經濟穩定運行具有堅實基礎，物價漲幅處於合理區間，就業形勢總體穩定，財政赤字率低於3%，貨幣政策仍處於常態化區間，宏觀政策仍有較大空間。預計下半年經濟將逐季回升。

疫情

延伸閱讀

汪洋13日擬出席海峽論壇 比照去年會見吳成典

大陸男排爆發大鬥毆 抄凳子垃圾桶齊飛致隊員門牙被打掉

王品6月營收年增逾四成 台灣擺脫疫情陰霾、大陸仍低迷

物價指數CPI升 蛋肉價揚 陳吉仲：飼料成本將回穩

相關新聞

河南村鎮銀行網路吸金 釀大危機

數千名河南村鎮銀行存戶十日赴河南省會鄭州維權，與警方爆發衝突，引起關注。針對這起銀行爆雷約人民幣四百億元（約新台幣一千七...

不再一櫃難求 陸航運超級旺季結束？

近兩年來，多國受疫情影響停工，大陸訂單增多，導致大陸出口到歐美地區的海運運費以倍計飆升，隨著供應鏈恢復，這波航運業的超級...

東協榴蓮拚銷陸 東博會助攻

中國大陸—東協博覽會（東博會）秘書處秘書長韋朝暉10日表示，借助東博會線上平台，110家東協國家源頭供應商與中國大陸大型...

物流變忙 陸估下半年經濟回升

上半年中國大陸國內生產總值（GDP）等核心經濟數據即將公布。多輪疫情衝擊下，上半年經濟增速能否穩住？近期率先出爐的部分指...

露營熱 帶旺浙戶外用品業

隨著露營經濟不斷火熱，浙江省金華市武義縣的特色產業也搭上快車，戶外用品產業銷量迎來猛增。今年以來，當地80%以上露營裝備...

走訪福建台企 李克強：大家一起發財

儘管大陸經濟放緩，大陸總理李克強7日走訪台資企業六和機械時，鼓勵企業靠創新、靠質量贏得更大市場。六和機械總經理蔡榮華表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。