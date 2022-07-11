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紫光完成重組交割 李濱接替趙偉國擔任董事長

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
紫光集團在2018年世界互聯網大會展台。紫光集團
紫光集團在2018年世界互聯網大會展台。紫光集團

備受關注的紫光集團司法重整案再度取得進展，紫光集團及下屬公司11日發布公告，根據相關法律及「重整計畫」，已完成公司股權及新任董監事、總經理的工商變更登記手續，其中選舉李濱擔任公司董事長，同時兼任公司總經理，邵建軍為監事會主席，原董事長趙偉國不再擔任公司董事長職務。

紫光集團官網指出，兩家原股東清華控股及健坤投資集團全部退出，戰略投資人「智路建廣聯合體」設立的控股平台北京智廣芯控股有限公司（簡稱「智廣芯控股」）承接紫光集團的100%股權，紫光集團股權順利完成交割，代表司法重整執行階段的工作全面進入收官環節，紫光集團進入全新的發展階段。

紫光集團表示，集團管理人11日已經與智路建廣聯合體舉行交接會，將印章證照及經營管理事務進行全面移交。戰投前期已將資金足額打入了管理人清償帳戶，紫光集團也向全體債權人發出郵件通知，告知債權人於12日將一次性足額支付剩餘的現金清償款項，相應資金會於13日前陸續到達債權人帳戶。

紫光集團已完成股東變更的工商登記手續，公司控股股東變更為智廣芯控股，無實際控制人。工商變更的當日，公司股東智廣芯作出股東決定，委派李濱、夏小禹、陳杰、胡冬輝、馬寧輝為公司第五屆董事會董事，委派邵建軍、談正興為公司股東監事。

選舉李濱擔任公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議批准之日起生效；並聘任李濱兼任公司總經理。選舉邵建軍為監事會主席。

按照司法重整執行的相關規定，後續管理人還將盡快完成未受領償債資源的提存，對暫緩確認債權、未申報債權的後續審查、清償工作作出妥善安排，消除後顧之憂，並向人民法院提出終結重整程序的申請報告，該報告經法院裁定批准後，紫光集團重整執行工作即如期圓滿完成。

紫光集團資產主要是紫光股份、紫光國微、紫光展銳和長江存儲，債務危機開始於2020年11月的一次債券違約，背後是紫光集團過去十年大量海外併購，同時旗下不少晶片業務仍在「燒錢」難以造血，導致資金鏈危機。

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