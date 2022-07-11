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大陸6月新增貸款2.81兆元人民幣 高於預期
據中國人民銀行（大陸央行）公布，6月新增貸款2.81兆元（人民幣，下同），按年增6867億元，高於市場預期2.4兆元。廣義貨幣供應量(M2)按年增長11.4%，高於市場預期增加11%。
據上半年人民幣新增貸款13.68兆元，按年多增9192億元。分部門看，住戶部門貸款增加2.18兆元，其中，短期貸款增加6209億元，中長期貸款增加1.56兆元；非銀行業金融機構貸款增加103億元。
上半年人民幣存款增加18.82兆元，按年多增4.77兆元；6月人民幣存款增加4.83兆元，按年多增9741億元。
6月底，廣義貨幣(M2)餘額258.15兆元，按年增長11.4%，增速分別比5月末和上年同期高0.3個和2.8個百分點；狹義貨幣(M1)餘額67.44兆元，按年增長5.8%，增速分別比5月末和上年同期高1.2個和0.3個百分點；流通中貨幣(M0)餘額9.6兆元，按年增長13.8%。上半年淨投放現金5186億元。
6月社會融資規模增量為5.17兆元，比上年同期多1.47兆元。上半年社會融資規模增量累計為21兆元，比上年同期多3.2兆元，其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加13.58兆元，按年多增6329億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加458億元，按年減少1823億元。
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