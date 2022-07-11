走訪福建台企 李克強：大家一起發財

儘管大陸經濟放緩，大陸總理李克強7日走訪台資企業六和機械時，鼓勵企業靠創新、靠質量贏得更大市場。六和機械總經理蔡榮華表示，「總理很親切沒有架子，他還鼓勵企業投資興業，大家一起發財，把日子越過越好。」

李克強在離開六和機械前與員工談到，兩岸同宗同源，兩岸一家親，大陸也很願意看到台灣同胞共享大陸大市場，大陸前不久公布了一系列穩經濟一攬子政策，對包括在大陸中外企業一視同仁照顧，依法保護台商合法權益，歡迎台商台胞到大陸投資興業，在內的各類企業同等對待，依法保護合法權益。

李克強還表示，今天來這邊叫做六和機械，中國人喜歡「六」，有六六大順、大吉大利之意，然後又「和」到一起，能夠創造更大的效果，福建人喜歡說恭喜發財，也祝你們發財，希望台資在這裡投資興業如意，大家一起發財，還要把日子過的越來越好。

蔡榮華提到，他是在4日（周一）晚間接到閩侯縣通知，會有高層於7日（周四）下午到廠裡視察，接著全廠員工連續3日核酸檢測。

蔡榮華指出，李克強到廠裡參觀的時間只有30分鐘，主要了解公司發展歷程，並與在青口汽車工業園區台商座談時提到，「兩岸同胞是一家人，歡迎你們來大陸投資興業，大陸也會依法保護台企合法權益。」

福州六和機械是閩侯縣超過人民幣億元的納稅大戶，也是智慧製造的代表，以生產汽車變速箱起家，產品內外銷各占一半，也是全球唯一能生產通用九速變速箱泵蓋的龍頭企業，客戶還涵蓋福特和日產等全球知名車企。

作為汽車變速箱核心零件生產企業，已建成20條智慧化生產線。蔡榮華指出，公司到大陸設廠，早就不是跟大陸本土同業競爭，而是跟全球同業競爭，因此2007年就引入自動化生產，2021年初更投入資金進行智慧自動化改造，讓生產線人力減少了四分之一以上，有效降低企業營運成本。