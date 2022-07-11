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大陸將壟斷世界95％太陽能板關鍵部件製造

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸已經是全球第一大光伏設備供應國家，未來將在關鍵部件製造上佔據95%以上的份額。（新浪新聞）
中國大陸已經是全球第一大光伏設備供應國家，未來將在關鍵部件製造上佔據95%以上的份額。（新浪新聞）

中國近年通過先進製造技術降低了太陽能光伏的製造成本，幫助推動了太陽能光伏產業鏈的發展。新浪新聞報導，目前中國大陸已經是全球第一大光伏設備供應國家，未來將在關鍵部件製造上佔據95%以上的份額。

中國大陸工業和信息化部、國家能源局等5部門聯合年初印發《智能光伏產業創新發展行動計畫（2021-2025年）》，提出到2025年，光伏行業智能化水平顯著提升，產業技術創新取得突破。業內人士表示，《行動計畫》的發布，旨在全面提升中國光伏產業發展質量和效率，進一步推動加速內地從「光伏大國」向「光伏強國」邁進。

日前國際能源署(IEA)發佈一份特別報告指出，目前中國在太陽能電池板全部關鍵製造階段的份額超過80%。而如果考慮到多晶矽和晶圓等關鍵器件，陸媒指出，按照中國目前在建產能計算，其生產份額未來幾年將升至95%以上。

報導指出，今年6月1日國務院發改委等9個部門發佈《「十四五」可再生能源發展規劃》，其中提到中國大陸光伏產業佔據全球主導地位，多晶矽、矽片、電池片和組件分別佔全球產量的 76%、96%、83%和 76%。此外，規劃還明確要求2030年風電和太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。

據中國大陸官方估計，到2025年中國可再生能源年發電量達到3.3兆千瓦小時左右。「十四五」期間，可再生能源發電量增量在全社會用電量增量中的佔比超過50%，風電和太陽能發電量實現翻倍。

再生能源 太陽能發電

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